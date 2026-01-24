Επίσκεψη του Γραμματέα της ΝΔ Κ. Σκρέκα στην Πρέβεζα - Στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιφέρειας και στη διαρκή επαφή με τις περιφερειακές οργανώσεις της Παράταξης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, επισκέφτηκε χθες την Πρέβεζα.

Συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη και τον Βουλευτή Πρέβεζας Σπύρο Κυριάκη, είχε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, στοχεύοντας στην καταγραφή των προτεραιοτήτων της περιοχής και την προώθηση στοχευμένων πρωτοβουλιών, που δίνουν απαντήσεις στα πραγματικά ζητήματα των πολιτών.



Κεντρικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Πρέβεζας, με τη μαζική συμμετοχή στελεχών και μελών να αναδεικνύει το ενδιαφέρον και την ενεργή κινητοποίηση της οργάνωσης.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από παραγωγικό διάλογο, με παρεμβάσεις στελεχών και καταγραφή προτάσεων για τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, αναδεικνύοντας θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την κοινωνία της Πρέβεζας.



Νωρίτερα, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Δήμαρχο Ζηρού Γεώργιο Γιολδάση, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου, τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Ιωάννη Μπούρη.

Στις συναντήσεις τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της περιοχής, όπως η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, η ανάδειξη του λιμανιού ως μοχλού ανάπτυξης, η περαιτέρω ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η αποκατάσταση όσων επλήγησαν από τις τελευταίες φυσικές καταστροφές.



Επίσης, ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με νέους επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, συζητώντας για την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις προοπτικές για όσους επιλέγουν να ζήσουν και να επενδύσουν στον τόπο τους.



Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Σκρέκας τόνισε:



«Σε όλες τις στάσεις των περιοδειών μας, όπως και σήμερα εδώ στην Πρέβεζα, διαπιστώνουμε ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένη και ισχυρή, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία. Ένα κόμμα στο οποίο μπορεί να συμμετέχει κάθε πολίτης, για να αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο.



Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πολιτική σταθερότητα σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις προόδου για την περιφέρεια, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στην Πρέβεζα, από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης του τουρισμού και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα».