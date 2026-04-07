Επίσκεψη Μ. Μπεκίρη στο Κέντρο Υγείας Ν. Μηχανιώνας και στην Προσβεστική

Σειρά επισκέψεων και επαφών πραγματοποίησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλης Μπεκίρης, συνοδευόμενος από τον Συντονιστή Γιάννη Παπαγεωργίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και συνεργασίας με φορείς και υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Ν.Μηχανιώνας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο αφορά την πλήρη κτιριακή και λειτουργική αναβάθμιση της δομής, με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμό των εσωτερικών χώρων και ανανέωση του εξοπλισμού. Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης εκτιμάται σε περίπου 1,5 έως 2 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υποστράτηγο κ. Κατριτζίδη, και στελέχη του Σώματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και ανάγκες της υπηρεσίας.

Παρουσία υπήρξε επίσης σε εκδήλωση της Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την ενημέρωση για την πορεία του τουρισμού και τις προοπτικές της Θεσσαλονίκης.

Tέλος, σε συνάντηση στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με τον Δήμαρχο Πέλλας, Γρηγόρη Φουντουκίδη, παρουσία της Συντονίστριας Έλενας Σώκου, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την περιοχή.