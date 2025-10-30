Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στην Αίγυπτο - Στο επίκεντρο Μονή Σινά και ενεργειακά

Επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή και το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το θέμα της Μονής Σινά να βρίσκεται «ψηλά» στην ατζέντα. Ακόμα, αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου:

Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.