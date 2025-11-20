Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Ταξίδι με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον

Διήμερη επίσκεψη στη Σιγκαπούρη, η οποία έχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

H ανάλυση του μεταρρυθμιστικού πλάνου της κυβέρνησης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, Λόρενς Γουόνγκ.

«Είμαστε και οι δύο ναυτιλιακές χώρες, και δύο χώρες που ενδιαφερόμαστε πολύ για τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Για εμάς, έχει πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε και στο ασιατικό κοινό τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε αυτές τις επενδυτικές ροές να συνεχιστούν και να ενισχυθούν», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Στην ατζέντα των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η άμυνα, οι ελληνικές εξαγωγές, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Και η οικονομία έχει καλή πορεία υπό την ηγεσία σας, βλέπουμε ότι συνεχίζει να απογειώνεται. Και βλέπουμε πολλές νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και των διαφόρων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης που είναι ήδη σε ισχύ. Μέσω αυτών θέλουμε ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις», είπε από την πλευρά του ο κ. Γουόνγκ.

Ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης, ενώ συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας, Κωνσταντίνο και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.

Επαφές Μητσοτάκη με οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον

Αφού ολοκληρώθηκε το πολιτικό σκέλος των συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Σιγκαπούρης, οι αυριανές επαφές του πρωθυπουργού θα έχουν περισσότερο οικονομικό και επενδυτικό αποτύπωμα, καθώς στο πρόγραμμά του θα υπάρχουν συναντήσεις με επενδυτές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην πρώτη γραμμή το ελληνικό success story, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό εδώ στη Σιγκαπούρη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε παραδοσιακούς αλλά και ανερχόμενους τομείς και με τον τρόπο αυτό να απευθύνει το δικό του προσκλητήριο σε επενδυτές να στρέψουν τα ραντάρ τους στη χώρα μας.

Θα έχει προηγηθεί η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο συνέδριο του Bloomberg, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ηγετών, αξιωματούχων και επενδυτών από την Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με επίκεντρο την Ευρώπη και τα μεγάλα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά στοιχήματα που ανοίγονται στον ορίζοντα της Γηραιάς Ηπείρου.