Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη στις εκλογές το Ισραήλ.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός, προσβλέπουμε στη συνέχιση των ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Just spoke with @netanyahu to congratulate him on his election victory. Looking forward to continuing the very strong relations between our two countries. 🇮🇱 🇬🇷