Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Βολισσού - Άμεση καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές

Επικοινωνία με τον πρόεδρο του χωριού Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για τις ανάγκες της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, είχε μέσω βιντεοκλήσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για «αβάσταχτο πόνο» των κατοίκων, τονίζοντας τη σοβαρότητα της καταστροφής που έχει συντελεστεί και αποκαλύπτει, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βιντεοκλήση με τον πρόεδρο της Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για τις ανάγκες της περιοχής.
Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στη Βολισσό για την αποκατάσταση των ζημιών και την οικονομική επανεκκίνηση της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Ο βουλευτής Χίου μετέβη στη Βολισσό, όπου συνομίλησε με κατοίκους και άκουσε τις αγωνίες και τα προβλήματά τους από κοντά.
Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος.— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 16, 2025
Ο Πρωθυπουργός @kmitsotakis επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους.
Η… pic.twitter.com/o5Xyv7pXqL