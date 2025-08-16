Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Βολισσού - Άμεση καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές

Επικοινωνία με τον πρόεδρο του χωριού Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για τις ανάγκες της περιοχής, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, είχε μέσω βιντεοκλήσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο βουλευτής Χίου της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για «αβάσταχτο πόνο» των κατοίκων, τονίζοντας τη σοβαρότητα της καταστροφής που έχει συντελεστεί και αποκαλύπτει, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βιντεοκλήση με τον πρόεδρο της Βολισσού, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα για τις ανάγκες της περιοχής.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στη Βολισσό για την αποκατάσταση των ζημιών και την οικονομική επανεκκίνηση της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ο βουλευτής Χίου μετέβη στη Βολισσό, όπου συνομίλησε με κατοίκους και άκουσε τις αγωνίες και τα προβλήματά τους από κοντά.