Επεισόδιο μεταξύ Μαρκόπουλου και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - «Είστε πολιτικός χούλιγκαν»

Επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Μαρκόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου εκτυλίχθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας και για τον «βιαστή με την τυρόπιτα».

Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια συζήτησης αιτήματος άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ μετά από μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν τον λόγο ζήτησε και πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τότε επιτέθηκε στον κ. Μαρκόπουλο για τα επεισόδια που συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας μιας και ο βουλευτής της ΝΔ συνόδευε τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

«Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε τους εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς; Γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοϊδης να δώσει εξηγήσεις; Η ΕΛ.ΑΣ περιστοιχίζει Γεωργιάδη κ Μαρκόπουλο την ώρα που οργιάζει η εγκληματικότητα; Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι», είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απαντώντας επί προσωπικού ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η κα Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τον «πολιτικό χουλιγκανισμό» και πως ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά της είναι «statesman».

«Είμαστε εδώ για τη μήνυση που μου έχει καταθέσει ο κ. Κασσελάκης ο οποίος δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από δικηγόρους με πελάτες βιαστές με τυρόπιτες», ανέφερε αρχικά ο βουλευτής της ΝΔ για να προσθέσει ότι «το μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του. Αυτό που κάνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ρουβικωνοποίηση του Κοινοβουλίου. Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman. Στερείστε σοβαρότητας κα Κωνσταντοπούλου. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός αλλά τελικά αυτό είστε. Είστε πολιτικός χούλιγκαν».