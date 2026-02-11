Επείγουσα λύση η νόμιμη μετανάστευση 

Αχός βαρύς ακούστηκε από όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στην Ινδία, στο πλαίσιο του «The India-EU Forum», για την ανάγκη νόμιμης μετανάστευσης προκειμένου να λυθεί το εργασιακό πρόβλημα της Ευρώπης. Δεν γνωρίζουμε αν αναφερόταν και στο δημογραφικό με την έννοια της μονιμότητας, που είναι άλλης τάξεως ζήτημα. Ούτε αν το πιστεύει ή το ανέφερε μέσα στο κλίμα των καλών δημοσίων σχέσεων με τους Ινδούς οικοδεσπότες.

Πάντως η γνώμη ότι «η Ευρώπη αντιμετωπίζει σχεδόν αρνητική δημογραφική αύξηση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται νέους και φιλόδοξους ανθρώπους για να καλύψει το κενό στην αγορά εργασίας», είναι απλώς μια απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση. Όπως και το ότι «η Ινδία και η Ινδική υποήπειρος με την τρέχουσα πληθυσμιακή της δομή θεωρείται μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση».

Εφόσον αναφέρεται σε παραγωγικές θέσεις εργασίας είναι η πλέον κατάλληλη λύση. Με τη νόμιμη μετανάστευση καλύπτονται θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης που οι νεαροί Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων, απέχουν από την ενασχόληση με αυτές. Και για να το πούμε ωμά, δεν τις καταδέχονται.

Φυσικά η Ινδία, μια χώρα 1,5 δισ. κατοίκων, με την σκληρή κοινωνική διαστρωμάτωση που την διακρίνει και τις αβυσσαλέες κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν (που δεν οφείλονται στο καπιταλισμό αλλά στην πανάρχαια διαίρεση των «Καστών»), διαθέτει κοινωνικά στρώματα υψηλών δεξιοτήτων σε επιστημονικούς τομείς.

Διαθέτει όμως και ένα απέραντο ανθρωπομάνι κατάλληλο για χειρωνακτικές εργασίες, το οποίο χρειάζεται επειγόντως η Δύση και η ελληνική οικονομία. Και σίγουρα δεν θα είναι οι «σκλάβοι που ψάχνει ο Δένδιας» όπως έγραψαν κάποιοι αψίκοροι «αλληλέγγυοι φιλεργατικοί» στα σόσιαλ μίντια.

Αντιθέτως η σκλαβιά, η μαύρη και κακοπληρωμένη εργασία, η καταπίεση και ο εκβιασμός, βρίσκουν χώρο, εκδηλώνονται και επιβάλλονται στους παράνομους μετανάστες, υπέρ της έλευσης των οποίων κόπτονται αυτού του είδους οι «αλληλέγγυοι φιλεργατικοί».

Η ελεγχόμενη μετανάστευση εργατικών χεριών που είναι απολύτως αναγκαία, θα γίνει μέσω διακρατικών συμβάσεων, με γνωστούς όρους εργασίας και υπαγόμενοι στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Θα αφορά πρόσωπα που δεν θα έχουν ποινικό μητρώο και εμπλοκές με την δικαιοσύνη των χωρών τους. Και θα έρθουν με τρόπο και μέσα που δεν θα θέτουν τη ζωή τους εν κινδύνω. Θα αφορά επίσης εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αν ο υπουργός εννοεί αυτό).

Πέραν αυτών, οι Ινδοί στη Δύση λόγω κουλτούρας η οποία πηγάζει από τη θρησκεία τους (τον Ινδουισμό ή τον Βουδισμό), είναι ως επί το πλείστον μειλίχιοι άνθρωποι και ευπροσάρμοστοι στις δυτικές κοινωνίες. Δεν έχουν τον θρησκευτικό επεκτατισμό των μουσουλμάνων, ούτε την ακαμψία των κοινωνικών νόμων αλλά και των δικαιϊκών κανόνων τους, οι οποίοι απορρέουν και αντανακλούν τις επιταγές της θρησκείας τους (βλέπε Σαρία).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχουν μετρήσεις, οι Ινδοί έχουν θετικό «net contribution» (καθαρή συνεισφορά), με +25 στις δημοσκοπήσεις στην οικονομία και την κοινωνία λόγω υψηλότερης συμμετοχής σε δεξιότητες και χαμηλότερη εξάρτηση από τα επιδόματα. Επίσης θεωρούνται λιγότερο «διαχωρισμένοι», δηλαδή κοινωνικά απομονωμένοι από τους Πακιστανούς και τους Μπαγκλαντεσιανούς. Διακρίνονται δε για χαμηλότερη εγκληματικότητα και απουσία κοινωνικών συγκρούσεων ( π.χ. ένδυση και δικαιώματα της γυναίκας).

Παρόμοια συμπεριφορά με τους Ινδούς, σε οικονομική ωφελιμότητα, χαμηλή παραβατικότητα και κοινωνική προσαρμοστικότητα, παρουσιάζουν και οι Κινέζοι μετανάστες.

Για τη χώρα μας δεν έχουμε, ή δεν έχουμε υπόψιν μας, διευρυμένες κοινωνιολογικές έρευνες. Αλλά η βιωματική εμπειρία δείχνει ότι οι Ινδοί δεν έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Όμως η οργανωμένη και με όρους μετανάστευσή τους έχει αργήσει.

Αν με τον όρο μετανάστευση εννοούσε τη μονιμότητα, όπως το εξέλαβαν οι αλυχτούντες λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός δεν βρίσκει ευήκοα ώτα. Αλλά αυτό φοβούμαστε ότι τελικώς, και δυστυχώς, θα το «λύσει» η ζωή με άλλο τρόπο. Μέσω της παράνομης μετανάστευσης από τις μουσουλμανικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής.