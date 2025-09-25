Έντονες αντιδράσεις μετά από παράσταση του κωμικού Πάρι Ρούπου - Το σχόλιο του Α. Γεωργιάδη

Αιχμές κατά του κωμικού Πάρι Ρούπου άφησε την Πέμπτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο μιας υπόθεσης που έφερε τη λήξη της συνεργασίας της Pizza Fan με τον κωμικό.

Ο Πάρις Ρούος συμμετείχε στις 15 Σεπτεμβρίου σε παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, κάνοντας σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις χρηστών στα social media για τη σημαία της Ελλάδας, τον Μελιγαλά και την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Roupos (@paris_roupos)

Μετά από τις αντιδράσεις και σχολιάζοντας τα παραπάνω, η Pizza Fan ανακοίνωσε τα εξής:

"Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

"Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του".

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής με ανάρτηση του στο X

«Είναι πάντα λυπηρό όταν ένας άνθρωπος χάνει την δουλειά του, αλλά πραγματικά αυτός ο άνθρωπος θεωρείται κωμικός; Δηλ αυτά που λέει σε αυτό το βίντεο, οι ύβρεις στην Ελληνική Σημαία κλπ προκαλούν σε κάποιον γέλιο. Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη Χώρα;».