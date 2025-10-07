Ένταση στη Λιβαδειά: Συγκρούσεις αγροτών με την αστυνομία έξω από το Διοικητήριο, παρουσία Τσιάρα

Παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης θα εξελιχθεί στη Βοιωτία η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης παρουσία διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου.

Αγρότες της Βοιωτίας προσυγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Λιβαδειάς, στον κόμβο του Νοσοκομείου Λιβαδειάς προκειμένου με πορεία να φτάσουν στην αίθουσα του Διοικητηρίου όπου και αναμένεται η διεξαγωγή της σύσκεψης.

Όπως αναφέρει το tvstar, οι Βοιωτοί αγρότες έσπασαν τον πρώτο κλοιό των αστυνομικών, προχώρησαν στη συνέχεια σε πορεία διαμαρτυρίας και εξελίχθηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αγροτών λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου. Οι διαπραγματεύσεις αγροτών και αστυνομικών επέτρεψαν τελικά τη στάθμευση του τρακτέρ έξω από το διοικητήριο όπου αναμένεται η παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Τα επεισόδια έγιναν πιο έντονα μεταξύ αγροτών και Αστυνομικών με την έλευση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με τους αγρότες να καταφέρνουν και να σπάνε τον αστυνομικό κλοιό, περνώντας με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον υπουργό, κατηγορώντας τον για επιχείρηση διάσπασης του αγροτικού κινήματος. Τέλος, αποφασίστηκε από εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη για την οποία είχαν πρόσκληση να συμμετάσχουν.

Αγρότες διέκοψαν τη διαδικασία παρουσίασης της σύσκεψης προκειμένου ο υπουργός να συναντηθεί με το σύνολο των αγροτών στο προαύλιο του Διοικητηρίου. Ο υπουργός δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη.

