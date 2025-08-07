Ένταση ανάμεσα σε Άδ. Γεωργιάδη με εκπροσώπους εργαζομένων στο νοσοκομείο Ρόδου (vid)

Έντονο κλίμα και υψηλοί τόνοι επικράτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ρόδου, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του διοικητή του νοσοκομείου Μιχάλη Σοκορέλου, γιατρών και εργαζομένων.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η ένταση προκλήθηκε όταν ο υπουργός, κατά τις τοποθετήσεις, δήλωσε πως «όσοι καταστροφολογούν για το νοσοκομείο, λένε ψέματα». Η φράση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση ορισμένων παρευρισκομένων, οι οποίοι φώναξαν «Ντροπή».

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Δεν είναι ηθικός ο κ. Σοκορέλος (σ.σ. ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου); Δεν ντρέπεστε;».

Κριτική δέχθηκε και ο διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, για ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη λειτουργία του νοσοκομείου, λέγοντας: «Το Νοσοκομείο Ρόδου δεν καταρρέει. Τα προβλήματα με τις ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Το υπουργείο προκηρύσσει συνεχώς θέσεις, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως δέχθηκε κατηγορίες ότι ήταν επιθετικός, αλλά, όπως είπε, αυτό έγινε επειδή «εδώ και καιρό επιχειρείται συστηματική απαξίωση του ΓΝ Ρόδου». Τόνισε πως το υπουργείο δεν είναι αδιάφορο και εξέφρασε δημόσια στήριξη στον διοικητή, σημειώνοντας ότι η εικόνα του νοσοκομείου είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Ο υπουργός Υγείας πραγματοποίησε ολιγόλεπτη ξενάγηση στους χώρους του νοσοκομείου.