Ένταση on air μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών - Χρ. Κέλλας: Ό,τι ζητήσατε έχει δοθεί

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών σε εκπομπή της ΕΡΤ, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ο Γιάννης Βογιατζής από τα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, αντιπαρατέθηκαν με φόντο τη στάση των αγροτών, επειτα από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, τον αριθμό των μπλόκων που δεν εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, το «αντάρτικο» αυτών και το αίτημα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Εμείς είμαστε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Είμαστε σε όλα τα μπλόκα της χώρας. Η συνάντηση θα είναι με τον Πρωθυπουργό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρούδας αμφισβητώντας της επιστολή των συναδέλφων του, αγροτών, καθώς και τον αριθμό των μπλόκων που δηλώνουν ότι εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή, με αντίλογο ότι πρόκειται για περίπου έξι μπλόκα.

Στη διάρκεια της συζήτησης υπήρξαν εκατέρωθεν αιχμές για παρεμβάσεις σε μπλόκα άλλων ομάδων, με εκπροσώπους να ζητούν να μην αποδίδονται αναφορές ή χαρακτηρισμοί που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Μη μιλάμε και να μη λέτε για τα πράγματα που δεν ισχύουν. Έχετε τους ντελιβεράδες και είναι στα μπλόκα», ανέφερε ο κ. Βογιατζής.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι υπάρχουν αγροτικές κινητοποιήσεις που δεν ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή.

Παράλληλα ο αρμόδιος υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας μεταξύ άλλων υπενθύμισε τις χθεσινές ανακοινώσεις τις κυβέρνησης με τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες σημειώνοντας πως το βασικό μέτρο αποτελεί η μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 9,3 λεπτά, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το μέτρο αφορά αγρότες με αγροτικό τιμολόγιο, ενώ όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν μέσω ρύθμισης, με ελαφρώς αυξημένη χρέωση. Παράλληλα, σημείωσε ότι το αγροτικό πετρέλαιο θα παρέχεται αφορολόγητο απευθείας στην αντλία, μέσω τεχνικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, με μεταβατικό διάστημα για την υλοποίηση του μέτρου.

Επίσης, οι αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή θα φτάνουν το 100% της ασφαλιστικής αξίας, αντί για 80% που ίσχυε έως σήμερα.

Επιπλέον, 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετα κονδύλια της βασικής ενίσχυσης θα κατευθυνθούν σε κτηνοτροφία, σιτάρι, βαμβάκι, καθώς και σε μηδική και τριφύλλι σε περιοχές που επλήγησαν από την ευλογιά.

Κλείνοντας ο κ. Κέλλας τόνισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση ενιαίας εκπροσώπησης των μπλόκων, υπογραμμίζοντας παράλληλα τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις.