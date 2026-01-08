Κλιμάκωση με 48ωρο αποκλεισμό και κινητοποιήσεις από τους αγρότες - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, με πολυήμερους αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων, τελωνείων και εισόδων πόλεων.

Από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έως την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα, τα μπλόκα ενισχύονται και οι αποκλεισμοί επεκτείνονται, καθώς οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και κάνουν λόγο για αιτήματα επιβίωσης που παραμένουν αναπάντητα.

Όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ, οι αγρότες δηλώνουν πως είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για σήμερα και αύριο.

Η εικόνα στα μπλόκα

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί.

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού.

Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Οι αγρότες των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Αντίστοιχα, οι αγρότες της Ηλείας σήμερα, Πέμπτη, κλείνουν την είσοδο του Πύργου και από την παλιά και από την καινούργια εθνική, ενώ κλείνει και η Κορίνθου - Τριπόλεως στον κόμβο της Νεστάνης.

Λαμία: Άρχισε η εκτροπή των οχημάτων από το Κάστρο Βοιωτίας

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προετοιμάζονται να προχωρήσουν οι οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Η τροχαία προχώρησε ήδη σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξουν νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες κλείνουν για 48 ώρες τα διόδια των Μαλγάρων

Σε 48ωρο αποκλεισμό στα διόδια των Μαλγάρων, και στις δύο κατευθύνσεις, προχωρούν την ίδια ώρα από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, όπως αποφασίστηκε κατά τη γενική τους συνέλευση.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι.

Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Προβλήματα και στα τελωνεία

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα αναμένονται και στα τελωνεία. Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για τα φορτηγά για 48 ώρες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μεγάλες ουρές.

Στους Ευζώνους θα υπάρξουν πολύωρα κλεισίματα για όλα τα οχήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες της Αλμωπίας και του Δερβενίου.

Παράλληλα, το τελωνείο της Κακαβιάς θα κλείσει από σήμερα το μεσημέρι, δημιουργώντας γενικευμένο μπλόκο και στους παραμεθόριους σταθμούς.

Παρά την κλιμάκωση, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, ζητώντας πλέον απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Όπως υποστηρίζουν, επιθυμούν ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση βασικών αιτημάτων.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να αποφασιστεί ποιοι και με ποια νομιμοποίηση θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί. Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Κυβερνητικές πηγές σε αγρότες: Αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό

Θετικός στο να συναντήσει αγρότες, που θα εκπροσωπούν, ωστόσο, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Όσοι εκπρόσωποι μπλόκων επιθυμούν συνάντηση, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα.

Επίσης, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάχθηκαν υπέρ της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές:

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Ωστόσο, όποιοι εκπρόσωποι αγροτών το επιθυμούν, μπορούν να συναντηθούν με τους κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση.

Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν σήμερα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων