Ο Ανάλγητος

Ο έρωτας, τα λεφτά και οι υψηλές γνωριμίες δεν κρύβονται. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πέρασε τις πύλες του Λευκού Οίκου και είχε σειρά επαφών με Αμερικανούς Αξιωματούχους. Κάτι μεγάλο «ψήνεται» στην περιοχή! Αυτό λένε οι πηγές του ανάλγητου. Ο οποίος τρυπώνει παντού. Μέχρι και στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία βρέθηκε που μίλησε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Μεταμφιεσμένος σε … διώκτη της Novartis. Καλημέρα είπαμε;

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πέρασε τις πύλες του Λευκού Οίκου και είχε σειρά επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ένας Έλληνας να κάνει επαφές στον Λευκό Οίκο! Θέμα της συζήτησης δεν ήταν μόνο το ενεργειακό project των ΗΠΑ στην Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει ο όμιλος Aktor. Περισσότερα στο … ταμπλό, όπως λέγανε και οι παλαιοί της Σοφοκλέους. Κι εδώ ακριβώς κρύβεται η είδηση: Τέτοιες συγκυρίες αλλάζουν το επιχειρηματικό τοπίο στη χώρα. Ένα μεγάλο project και τα πάντα συζητούνται πλέον σε άλλη βάση.

Και μπορεί η αγορά να αιφνιδιάστηκε από την ανακοίνωση για το LNG, αλλά η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία «ψηνόταν» πολύ καιρό στο παρασκήνιο. Και στο διάστημα αυτό ο κ. Εξάρχου αξιοποίησε γνωριμίες που είχε στην Ουάσιγκτον. Ήταν ο κρυφός άσσος στο μανίκι του ισχυρού άνδρα της Aktor. Γι αυτό σας λέω, η συμφωνία για το LNG έχει μεγάλη ουρά. Ή αλλιώς, ο κ. Εξάρχου αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο σε αρκετά deals που σχεδιάζονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Εξάρχου ήταν καλεσμένος τους Αμερικανού Προέδρου σε εκδήλωση του πραγματοποιήθηκε στο Κένεντι Σέντερ, όπου ο Ντόναλτ Τράμπ τίμησε σημαντικούς Αμερικανούς καλλιτέχνες.

Ότι Καραμανλής και Σαμαράς επικοινωνούν είναι δεδομένο. Δεν κάνουν δα και κάποιο έγκλημα! Δύο πρώην πρωθυπουργοί ανταλλάσσουν σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον της χώρας. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν; Να παίζουν πρέφα στο καφενείο; Θα μπορούσε να τους καλεί ο κ. Μητσοτάκης μια φορά στο δίμηνο, στο τρίμηνο, αλλά αυτή είναι μία άλλη συζήτηση. Από την άλλη, το αγροτικό δεν είναι το καλύτερο σημείο από τις θητείες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πώς να ξεχάσει κανείς το «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά».

Διαψεύδεται αρμοδίως ότι η διεύθυνση της εφημερίδας «Δημοκρατία» ζήτησε συγγνώμη για τα πρωτοσέλιδα της Novartis από τον κ. Βενιζέλο. Τα οποία και είχε προφανώς «συγχωρήσει» ο Βαγγέλης της καρδιάς μας. Γι αυτό τον αγαπάμε. Επειδή είναι μεγαλόκαρδος. Όλοι χωράνε στην αγκαλιά του. Ακόμη κι εκείνοι που ήθελαν να τον κλείσουν φυλακή.

Από χθεσινή ανάρτηση του καλού συναδέρφου Ηλία Κανέλλη: «Δεν μπορώ να δεχτώ ως κάτι κανονικό την επιλογή του Βαγγέλη Βενιζέλου να μιλήσει για δημοκρατία, θεσμούς και οικονομία στην εκδήλωση της ακροδεξιάς εφημερίδας Δημοκρατία, μπροστά στον Αντώνη Σαμαρά, την κυρία Θάνου, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον Κώστα Καραμανλή, την Αυγέρη, τον Πάνο Καμμένο, τον Νίκο Δένδια, τον Καλεντερίδη και άλλους πολιτικούς οι οποίοι έχουν εργαστεί για την αποσταθεροποίηση, για την υποταγή της Δικαιοσύνης στην πολιτική εξουσία ή έχουν επενδύσει στο πελατειακό κράτος, έχουν πουλήσει εθνικισμό και αντιευρωπαϊσμό και, γενικώς, ευθυνονται σοβαρά για την Ελλάδα της προηγούμενης δεκαετίας». Δεν κρίνω, απλά παρατηρώ!

Σήμερα επιστρέφει ο Κωστής Χατζηδάκης από τις ΗΠΑ. Μαζί με τον Κώστα Τσιάρα θα πιάσουν ξανά το νήμα συζήτησης με τους αγρότες.

Ψήνεται λένε οι πληροφορίες μια reverse μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Βουλευτής ή … βουλεύτρια θα είναι η πρώτη που θα κάνει το βήμα; Θα σας γελάσω. Ε, δεν είναι και πολλοί πλέον στην Κ.Ο του Σωκράτη Φάμελλου. Οι μισοί και βάλε από αυτούς είναι με το πόδι εκτός και περιμένουν να τους νεύσει ο…Ηρώδης.

Ψιθυρίζεται ότι ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης μπορεί να έχει μια ακόμη ευκαιρία για να μην μείνει πολιτικά άστεγος. Να λάβει «χάρη» από Νίκο Ανδρουλάκη για επιστροφή στη μήτρα της προοδευτικής παράταξης και στα ψηφοδέλτια της. Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Νίκος έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ότι ο ναύαρχος ως υποψήφιος στην Ανατολική Αττική θα «κουρέψει» τη δυναμική του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ένα πράγμα θα ήθελα να μάθω πριν φύγω απ΄αυτόν τον πλανήτη! Να μάθω πώς ο ναύαρχος κατάφερε να είναι ο εκλεκτός του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, του Στέφανου Κασσελάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για πραγματικό φαινόμενο!

Ο Ανάλγητος