ΕΛΤΑ: Πώς θα διορθωθεί κάτι που δεν λειτουργεί;

Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τι και πώς θα λειτουργήσει με τις ανακοινώσεις των υπουργών Οικονομικών και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχετικά με τη λειτουργία των ΕΛΤΑ, αλλά θα ήταν χρήσιμο να λάβουν υπ’ όψιν τους μερικά πράγματα, όταν ολοκληρωθεί το, όντως δύσκολο, εγχείρημα που έχουν αναλάβει.

Φυσικά και μόνο η ενασχόληση των συγκεκριμένων υπουργών, που δείχνει να είναι από τους πλέον επιτυχημένους τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι ένα εχέγγυο αισιοδοξίας. Όμως, από την άλλη πλευρά, καλόν είναι να γνωρίζουν όσα συμβαίνουν σήμερα στη διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς δεν είναι μόνον τα γραφεία που έκλεισαν ξαφνικά και ανάγκασαν τον κόσμο να κάνει χιλιόμετρα για να ταχυδρομήσει ένα γράμμα.

Για παράδειγμα, έκλεισαν τα 2 γραφεία στον Άλιμο και πρέπει κανείς να φθάσει στο Παλ. Φάληρο και να υποστεί το μαρτύριο της εύρεσης χώρου στάθμευσης αν οδηγεί, ή να στέλνει άλλους για την αλληλογραφία του. Αλλού όμως είναι το μείζον πρόβλημα.

Θα παραθέσουμε εδώ τι υφίσταται ένας κλάδος, που οι λίγοι που αγωνίζονται ακόμη σε αυτόν, σύντομα θα παραδώσουν το «πνεύμα», αφού έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του. Είναι όσοι έχουν απομείνει στον επαρχιακό τύπο, τα φύλλα του οποίου διακινούνται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσω των ΕΛΤΑ.

Στη σχετική σύμβαση, μάλιστα, της ενώσεως, αναφέρεται η παράδοση των εντύπων εντός 7 εργασίμων ημερών. Για να δουν οι προαναφερθέντες υπουργοί τι συμβαίνει, παρατίθενται μερικά απολύτως ηλεγμένα παραδείγματα από τη διακίνηση και παράδοση της μηνιαίας εφημερίδας ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, που ταχυδρομείται από τα κεντρικά των Αθηνών και απευθύνεται, κυρίως, στους εκ Κυθήρων καταγομένους σε Αθήνα και Πειραιά.

Παραδείγματα. Το φ. Οκτωβρίου ταχυδρομήθηκε 29/9/25 και παρελήφθη στην Κυψέλη στις 8/12/25! Εν τω μεταξύ, λόγω διαμαρτυρίας του παραλήπτη, τού ταχυδρομήθηκε άλλο, εντός κλειστού φακέλου στις 2/11/25, το οποίο παρέλαβε στις 15/12/25, μαζί με το φ. Νοεμβρίου, που είχε ταχυδρομηθεί στις 3/11/25! Το φ. Δεκεμβρίου, που ταχυδρομήθηκε στις 28/11/25 το περιμένει ακόμη! Άλλος παραλήπτης, επίσης στην Κυψέλη, έλαβε το φ. Νοεμβρίου στις 12/12/25, δηλαδή μετά από ένα μήνα και πλέον, ενώ είχε ταχυδρομηθεί άλλο μεμονωμένα, το οποίο το περιμένει ακόμη! Το πλέον παράδοξο. Το φ. Νοεμβρίου, που είχε ταχυδρομηθεί (3/11) στη Γ.Γ. Επικοινωνίας επεστράφη στις 17/12/25 γιατί δεν βρήκαν τον …παραλήπτη (Φραγκούλη 11, Καλλιθέα), στον οποίο αποστέλλεται εδώ και κοντά 20 χρόνια! Κάτι παρόμοιο έγινε με παραλήπτη τη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη (Σουηδίας 61, Αθήνα) που έλαβαν το ίδιο φύλλο στις 17/12/25 περίπου 1,5 μήνα μετά την αποστολή. Ταχύτατα! Εννοείται ότι παραλείπεται αναφορά σε όσους δεν έχουν λάβει κανένα φύλλο!

Παραλείπεται επίσης, να αναφερθούν εδώ, παραλήπτης στο Παγκράτι, που δεν έλαβε καθόλου τα φύλλα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και άλλος, που, έλαβε μαζί την ίδια μέρα τα φύλλα Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου (το πρώτο είχε ταχυδρομηθεί 2/9/25). Δεν έχει νόημα να συνεχίσει κανείς. Απλά, η αλληλογραφία είναι σε χειρότερη κατάσταση από την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και του …Βυζαντίου.

Και, όσον αφορά τον επαρχιακό τύπο, έχουν συσσωρευθεί πολλοί λόγοι, γιατί έχουν απομείνει ελάχιστα έντυπα πανελλαδικά, κυρίως λόγω της ηλεκτρονικής εποχής, αλλά είναι κρίμα να προστίθεται και αυτός των ταχυδρομείων, για τους αναγνώστες που ακόμη επιμένουν στο …χαρτί ή δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εποχή. Μοιραίο; Ίσως, αλλά, τουλάχιστον, ας μην αναφέρονται μερικοί για εκσυγχρονισμούς κλπ. Και, ειλικρινά, είναι κρίμα να πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια που ανακοίνωσαν οι δύο υπουργοί. Γιατί με την οργάνωση αυτή τη στιγμή των ΕΛΤΑ, ελπίδα δεν υπάρχει.

Ίσως θα ήταν πλέον έντιμο να ακολουθήσουν κι εδώ το παράδειγμα της Δανίας. Πλήρης κατάργηση. Και όσοι συνήθισαν το χαρτί ας βρουν ταχυδρομικά περιστέρια ή ας μάθουν τον ινδιάνικο τρόπο με τον καπνό! Σε τελευταία ανάλυση τι προσφέρει ο επαρχιακός τύπος; Πιθανόν τίποτε, ειδικά για όσους δεν ενδιαφέρονται για την καταγραφή της ζωής μίας υπαίθρου, που ερημώνεται με γρήγορους ρυθμούς.

* Ο Εμμ. Καλλίγερος είναι διευθυντής της Εφημερίδας ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, που φέτος εισήλθε στον 39ο χρόνο αδιάλειπτης κυκλοφορίας.