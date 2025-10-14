Από την πολιτική ηγεσία λαμβάναμε οδηγίες για ελέγχους και όχι το αντίθετο, ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (1/2024-1/2025) Ελευθέριος Ζερβός, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ως εποπτεύων αντιπρόεδρος των διευθύνσεων (α) άμεσων ενισχύσεων και πληρωμών, και (β) τεχνικών ελέγχων συνεργαζόμουν, ώστε με δίκαιο και διάφανη τρόπο, να δίδονται οι ενισχύσεις, και να διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι είπε ο κ. Ζερβός και πρόσθεσε: Στόχος μας ήταν να κάνουμε έγκυρες και έγκυρες συστημικές πληρωμές, χωρίς καμία εξωσυστημική παρέμβαση - έτσι, τουλάχιστον, ακουγόταν στο παρελθόν, ότι είχαν γίνει. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι κάναμε 11 συστημικές πληρωμές, εγκυρότατες» είπε ο κ. Ζερβός.

Για το θέμα των συνομιλιών του με αγρότες, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είπε ότι δεν είναι γνώστης: «Δεν έχω λάβει την δικογραφία. Δε γνωρίζω το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σίγουρα, στο πλαίσιο της καθημερινής πίεσης, του φόρτου εργασίας, της άσκησης πίεσης από τους ανθρώπους που αγωνιούν, ενδεχομένως ειπώθηκαν πράγματα και εκφράσεις, που ενδεχομένως αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, να αποπροσανατολίζουν την αλήθεια. Εάν το δίνουν 3-4-5 διαφορετικά άτομα, να βγάλουν 4 - 5 διαφορετικά συμπεράσματα. Σίγουρα δεν με εκφράζουν και ως άνθρωπο. Δεν θα γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις, ενδεχομένως από αυτά που είδα στη δημοσιότητα, κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο συζητήσεων.

Ήμασταν εκεί για να τους αφουγκραστούμε. Για να ακούσουμε τα προβλήματα, να τα καταγράψουμε, και να τα απαντήσουμε υπηρεσιακά». Ζήτησε,παράλληλα, ο καθένας «να κριθεί κάτω από πράξεις, και από τα αποτελέσματα των πράξεων του, και όχι από συνομιλίες, που δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες είχαν ειπωθεί, κάτω από ποια πίεση, με ποιο γεγονός».

Σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Ζερβός είπε ότι τις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις του με τον (τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης) κύριο Αυγενάκη, «ποτέ δεν τις έμπλεξα με το θεσμικό μου ρόλο».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, εάν «για την αποδέσμευση των 16.000 ΑΦΜ είχατε λάβει κάποια εντολή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου» απάντησε: «κατηγορηματικά όχι, ούτε από τον κ. Αυγενάκη ούτε από τον (μετέπειτα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης) κ. Τσιάρα δεν έλαβα, ούτε έπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο». Όσο για το εάν συμβούλεψε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο για θέματα επιδοτήσεων, είπε ότι δεν ισχύει και ότι οι γονείς του, από τα ελαιόδενδρα που έχουν 20 χρόνια, έλαβαν νόμιμα και οι δύο μαζί, από 5.000 ευρώ το 2022, έως 1.300 ευρώ περίπου του 2024.

Επίσης, για τα ονόματα των συνομιλητών του, που ακούγονται σε επισυνδέσεις, οι οποίες βρίσκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είπε - μεταξύ άλλων - ότι τον κ. Ξυλούρη δεν τον γνώριζε προσωπικά παρά μόνο ως αγροτοσυνδικαλιστή και ότι οι έλεγχοι που τον αφορούσαν έγιναν κανονικά. Επίσης, τον κ. Παπαδάκη τον γνώριζε ως συγχωριανό, ότι οι τηλεφωνικές επαφές μαζί του ήταν θεσμικές και ότι τον παρέπεμπε στις υπηρεσίες για απαντήσεις.

Κληθείς από την εισηγήτρια της μειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάσει σειρά συνομιλιών του που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ζερβός είπε ότι την δικογραφία δεν την έχω λάβει. Δεν έχω λάβει αυτούς τους διαλόγους. Δεν τους γνωρίζω. [. . .] Συνομιλούσα με δεκάδες παραγωγούς κάθε μέρα. [. . .]

Είμαι εδώ να απαντήσω στα πάντα (αλλά δεν μπορώ) να δώσω πληροφορία ή επεξήγηση σε έναν διάλογο που μπορεί να είναι αποσπασματικός, που μπορεί να έχει προηγηθεί ένας άλλος διάλογος.. Στην επιμονή της κ. Αποστολάκη επί των διαλόγων ο κ. Ζερβός είπε ότι έχει γίνει επισύνδεση της τηλεφωνικής μου γραμμής. «Θα κληθώ κάποια στιγμή να καταθέσω. Είμαι όμως εδώ απέναντι σας να καταθέσω το οτιδήποτε». Μάλιστα, ο κ. Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη ενοχοποίησής του ως προς το κομμάτι των διαλόγων.

Η στάση του μάρτυρα απετέλεσε αφορμή διαμαρτυρίας από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που με πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη ζητήθηκε να διακοπεί η συνεδρίαση, και να δοθούν στον κ. Ζερβό οι διάλογοι, ώστε να τους γνωρίζει, και να ερωτηθεί ακολούθως επ' αυτών. Δεν υπάρχει "αλά καρτ" δικαίωμα σιωπής είπε ο κ. Κόκκαλης, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής - μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Α. Αυλωνίτης είπε ότι ο κ. Ζερβός δεν είναι κατηγορούμενος για να επικαλείται αυτό το δικαίωμα.

Εγώ δεν είμαι νομικός αποκρίθηκε ο κ. Ζερβός. «Είπα εξαρχής ότι, επειδή η προσωπική μου τηλεφωνική γραμμή είναι προϊόν επισύνδεσης, και διενεργείται προκαταρκτική εις βάρος μου, ενδεχομένως, όταν θα κληθώ από το φυσικό δικαστή, με οποιαδήποτε ιδιότητα, μάρτυρας ή κατηγορούμενος δεν ξέρω, θα λάβω προφανώς την δικογραφία και τότε θα απαντήσω συγκεκριμένα για ότι ερωτηθώ. Δεν είμαι αλά καρτ μάρτυρας. Είπα εξαρχής ότι είμαι εδώ να σας απαντήσω τα πάντα τα οποία έχω γνωρίσει. [. . .] Δεν αμφισβήτησα ότι ξέρω τον κ. Παπαδάκη. Δεν μιλάω για τις συνομιλίες. Μιλάω αν τον γνωρίζω ή δεν τον γνωρίζω. Τους διαλόγους τους αμφισβητώ, με την έννοια ότι δεν έχω την δικογραφία. Δεν έχω λάβει την δικογραφία».

Η πρόταση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ που ζήτησε η διαδικασία εξέτασης να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι η εξεταστική επιτροπή έχει δικαίωμα να ξανακαλέσει, εάν το θέλει, τον μάρτυρα.