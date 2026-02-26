Ελ. Ράπτη: Από τον Μάρτιο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε πανελλαδική εφαρμογή

Στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα προχωρά το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής μέσα στον Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέες μητέρες να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση:

500 ευρώ τον μήνα για μητέρες πλήρους απασχόλησης

300 ευρώ τον μήνα για μερική απασχόληση

300 ευρώ για τρεις μήνες σε άνεργες μητέρες, ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση εργασίας

Το ποσό καταβάλλεται απευθείας στον επιμελητή ή την επιμελήτρια που αναλαμβάνει τη φροντίδα του παιδιού, είτε στο σπίτι της οικογένειας είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συμφωνίας. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα της μητέρας να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται στα 54 εκατ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ, με στόχο τη σύναψη περίπου 4.500 συμφωνητικών πανελλαδικά.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές

Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν:

Όσοι διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολουθήσουν σύντομο online σεμινάριο κατάρτισης

Εξαιρούνται από το σεμινάριο όσοι διαθέτουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

Ιατρικά πιστοποιητικά (παθολόγου, ψυχιάτρου, δερματολόγου)

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι επιμελητές μπορούν να είναι και συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αρκεί να εγγραφούν στο μητρώο και να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει μόνιμα ανοιχτή, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής επιμελητή εφόσον η οικογένεια το κρίνει απαραίτητο.

Ενίσχυση του δικτύου κατά της έμφυλης βίας

Παράλληλα, η υφυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση των δομών προστασίας γυναικών που βιώνουν κακοποίηση. Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, όπου κάθε γυναίκα μπορεί να λάβει άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το δίκτυο περιλαμβάνει:

20 ξενώνες φιλοξενίας σε όλη τη χώρα

46 Συμβουλευτικά Κέντρα για ψυχολογική, κοινωνική και εργασιακή υποστήριξη

Δωρεάν νομική συνδρομή μέσω συνεργασίας με Δικηγορικούς Συλλόγους (πρόγραμμα LEADER)

Παροχή Panic Button σε γυναίκες υψηλού κινδύνου

Δωρεάν και ασφαλείς μετακινήσεις προς και από τις δομές

Όπως τονίστηκε, πολλές μορφές βίας – λεκτική, οικονομική, ψυχολογική ή σεξουαλική – δεν αναγνωρίζονται εύκολα από τα ίδια τα θύματα, ιδιαίτερα όταν ο δράστης ανήκει στο οικείο περιβάλλον.

«Χάπι του βιασμού»: Καμπάνια ενημέρωσης για νέους 15-25 ετών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης με χρήση του λεγόμενου «χαπιού του βιασμού», που σύμφωνα με στοιχεία συμβουλευτικών κέντρων αφορά την πλειονότητα πρόσφατων υποθέσεων.

Το Υπουργείο δρομολογεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, με στόχο νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών. Η δράση θα επεκταθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια, με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των μαθητών και φοιτητών στη δημιουργία μηνυμάτων και υλικού.

Όπως υπογράμμισε η κα Ράπτη, «τα ενημερωμένα παιδιά και οι ενημερωμένοι νέοι είναι πιο ασφαλείς», ενώ το βασικό μήνυμα της καμπάνιας είναι ότι ποτέ δεν ευθύνεται το θύμα – την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο δράστης.