Ένας υφυπουργός, 4 γενικοί γραμματείς και συνεργάτης του Κυρ. Μητσοτάκη υποψήφιοι στις εκλογές με τη ΝΔ

Με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, «κλειδώνει» η ένταξη στα ψηφοδέλτια του κόμματος του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, των τεσσάρων παραιτηθέντων Γενικών Γραμματέων, καθώς και στελέχους του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα περιληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές του 2027, στις εκλογικές περιφέρειες που προσδιορίζονται αναλυτικά.

Πιο συγκεκριμένα, στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ανακοινώθηκε ότι θα συμπεριληφθούν οι:

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.

Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.

Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.

Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.

Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και

Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης

Ανασχηματισμός Γενικών Γραμματέων σε υπουργεία: Ποιοι έφυγαν και ποιοι αναλαμβάνουν

Νωρίτερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στους Γενικούς Γραμματείς στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μετανάστευσης.

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, ως εξής:

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

-Από τη θέση του ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής έχει ήδη παραιτηθεί ο Γεώργιος Χριστόπουλος και αναλαμβάνει ο Απόστολος Κασάπης.

-Από τη θέση του ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας παραιτείται ο Αθανάσιος Τσούρας και αναλαμβάνει η Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Υπουργείο Ανάπτυξης:

-Από τη θέση του ΓΓ Εμπορίου παραιτείται ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας.

-Από τη θέση του ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας παραιτείται ο Τάσος Γαϊτάνης και αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

-Από τη θέση του ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής παραιτείται ο Εμμανουήλ Λογοθέτης και αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Παπακώστα.

-Από τη θέση του ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο παραιτείται ο Δημήτριος Γλύμης και αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σταθούλης.