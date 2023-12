ΕΕ: Δεκατέσσερις χώρες μέλη δεσμεύονται να μετεγκαταστήσουν σχεδόν 61.000 πρόσφυγες

Δεκατέσσερις χώρες μέλη της ΕΕ δεσμεύονται να μετεγκαταστήσουν σχεδόν 61.000 πρόσφυγες το 2024-2025, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαία επίτροπος Εξωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, προσθέτοντας επίσης ότι ελπίζει σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού «πριν από τα Χριστούγεννα».

«Από το 2015, προσφέραμε προστασία σε 175.000 ανθρώπους μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης και ανθρωπιστικής εισόδου», δήλωσε η Γιόχανσον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη.

«Για το 2024 και το 2025, 14 κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να μετεγκαταστήσουν και να υποδεχθούν για ανθρωπιστικούς λόγους περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, σχεδόν 61.000», από τους οποίους 31.000 αφορούν προγράμματα μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, πρόσθεσε.

Today I held a press conference at the #GlobalRefugeeForum in Geneva to announce the pledges made by Member States in the EU on resettlements and on humanitarian admissions.



For 2024-25 the figure is 61,000.



This is a sign of continued and growing EU commitment and solidarity. pic.twitter.com/YsJjqqbeag