Έδεσσα: Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης η Αθηνά Αηδονά (pics)

Στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Έδεσσα για την απελευθέρωση της πόλης και την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, συμμετείχε σήμερα η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Συνοδευόμενη από τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Ιορδάνη Τζαμτζή, η κ. Αηδονά παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Έδεσσας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ, και εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας. Στη συνέχεια, παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον της πόλης και παρακολούθησε την παρέλαση αναπήρων πολέμου, μαθητών και μαθητριών, προσκόπων - οδηγών και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην κεντρική ομιλία της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η καρδιά της Μακεδονίας, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά σήμερα στην Έδεσσα, όπου γιορτάζουμε την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους και συγχρόνως τιμούμε την Ημέρα Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Η Έδεσσα είναι μια πόλη-σύμβολο του αγώνα για την ανεξαρτησία και τη δικαιοσύνη. Τιμούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, την ηρωική απελευθέρωση της Έδεσσας, μια μέρα που σφραγίζει τη ζωή και την ιστορία της πόλης αυτής, αλλά και της Μακεδονίας ολόκληρης.

Είναι μια ημέρα γεμάτη ηρωισμό και θυσίες, μια ημέρα που έφερε την πολυπόθητη ελευθερία στην πόλη και πρόσθεσε ακόμη μια σελίδα στην ένδοξη ιστορία του Ελληνισμού. Σήμερα συναντιούνται εδώ το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και αποκτούν ξεχωριστό νόημα η συλλογική μνήμη, η ιστορική μας κληρονομιά και η ευθύνη μας απέναντί της -απέναντι στον εαυτό μας, σε ό,τι μας προσδιορίζει και μας δίνει υπόσταση ως Έλληνες. Η 18η Οκτωβρίου είναι ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, ημέρα που ανανεώνει την πίστη μας στις αξίες της ενότητας και της αλληλεγγύης. Χρόνια πολλά Έδεσσα! Χρόνια πολλά Μακεδονία! Χρόνια πολλά Ελλάδα!».