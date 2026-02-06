Ε. Ράπτη: Από τον Μάρτιο οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Καμπάνια για το «χάπι βιασμού»

Την εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής ανακοίνωσε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Ράπτη τόνισε ότι η πιλοτική φάση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά και σε λίγες εβδομάδες ξεκινάει η καθολική εφαρμογή, έχοντας βασικό στόχο να διευκολύνει τις μητέρες να παραμείνουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όπως είπε η υφυπουργός Παιδείας και Κοινωνικής Συνοχής δικαιούχες είναι οι μητέρες που έχουν παιδί ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Οι μητέρες που είναι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 500 ευρώ για να αναθέσουν τη φροντίδα σε επιμελητή.

Για τη μητέρα που είναι μερικής απασχόλησης το ποσό είναι 300 ευρώ.

Η κα. Ράπτη διευκρίνισε ότι η συμφωνία για τις ώρες που θα απασχολείται ο φροντιστής, θα γίνει με μεταξύ τους συνεννόηση, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η μητέρα.

Στο πρόγραμμα δικαιούται να ενταχθούν και οι άνεργες μητέρες λαμβάνοντας 300 ευρώ για τρεις μήνες ώστε αυτό το διάστημα να κάνει τις απαραίτητες συναντήσεις για την ανεύρεση εργασίας.

Διευκρίνισε επίσης ότι και ο πατέρας έχει δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα εφόσον έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.

Ταυτόχρονα όπως είπε δεδομένου ότι κάθε επιμελητής έχει δικαίωμα να κρατάει μέχρι τρία παιδιά ταυτόχρονα, το εισόδημα μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ.

«Οι νταντά της γειτονιάς» σύμφωνα με την κα. Ράπτη αφορά ακόμα και τον παππού και τη γιαγιά οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και να αμείβονται για τη φύλαξη των εγγονιών τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να παρακολουθήσουν οnline σεμινάριο που θα προσφέρει απαραίτητη κατάρτιση.

Επίσης, απαιτείται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών είτε από ΕΚΑΒ, Ερυθρό Σταυρό είτε από άλλο πιστοποιημένο φορέα.

Ακόμα απαιτείται πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, αντίγραφο ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα όπως κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Πότε ξεκινά η διαδικασία

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση τον πιστοποιητικών, ώστε το Μάρτιο οπότε και αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα, να τα καταθέσουν.

Καμπάνια για το «χάπι βιασμού»

Όπως είπε η Έλενα Ράπτη, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει στην ευθύνη του το Δίκτυο δομών για την Ενδοοικογενειακή βίας.

«Στα συμβουλευτικά μας κέντρα διαπιστώσαμε ότι φθάνουν περιστατικά θύματα βιασμού, που στην πλειοψηφία τους είναι από το λεγόμενο χάπι του βιασμού», τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι οι γυναίκες φοιτήτριες ως επί το πλείστον κατέθεσαν ότι ήπιαν ένα ή δύο ποτά στα οποία προφανώς τοποθετήθηκε η ουσία. Τα συμπτώματα ήταν να απολέσουν τη δυνατότητα να αντισταθούν, επειδή δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, να κακοποιούνται σεξουαλικά.

Σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας θα κατατεθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προκειμένου να τρέξει ένας διαγωνισμός στα σχολεία.

Το ενημερωτικό υλικό που θα δημιουργηθεί, περιλαμβάνει αφίσα, σποτάκι που θα είναι προϊόν δουλειάς των ίδιων των μαθητών, ώστε να υποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα μηνύματα.