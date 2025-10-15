Α. Δρυμιώτης: Ταβάνι του Τσίπρα το 12% - Έως 4% ο Σαμαράς

Την εκτίμηση ότι ένα πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να φτάσει «ταβάνι» το 12%, εξέφρασε το πρωί της Τετάρτης ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Εάν πάρει ξανά τους ίδιους, έφυγε κάτω από 17%. Θα πάρει παραπάνω; Κάτω από αυτό θα πάρει. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, 12% είναι το ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα. Ένας άνθρωπος που πήρε 31%, έχασε 6 φορές από τον Μητσοτάκη, λείπει 2 χρόνια και θα πάρει 12%. Θα γίνει δηλαδή από δήμαρχος κλητήρας;» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Θα στερήσει ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα το περάσει», όπως ανέφερε. Υπενθύμισε ακόμη ότι «ο λόγος που ψηφίστηκε τότε ήταν γιατί είχε ένα αφήγημα: ότι είναι αμόλυντος και δεν έχει σχέση με τα μνημόνια και το χρέος», για να προσθέσει στη συνέχεια «αυτός ήταν καλύτερος με το σκάνδαλο Novartis ή με τα κανάλια;»

Συνεχίζοντας, ο εκλογικός αναλυτής τόνισε: «Ένας ψεύτης ήταν ο Τσίπρας, η επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι "επανέφερα την οικονομική τάξη στην Ελλάδα με κλειστές τράπεζες". Δεν έχει αλλάξει καθόλου, είναι αυτός που ξέραμε. Επειδή λέμε για rebranding; Από πού κι ως πού είναι δημοκράτης; Το χειρότερο από όλα που είπε είναι ότι η Βουλή είναι απογυμνωμένη από δημοκρατία. Παραλογισμός στο τετράγωνο ότι θέλει να επιστρέψει στην ίδια βουλή μετά την παραίτησή του».

Ο κ. Δρυμιώτης αναρωτήθηκε επίσης «είναι ο Τσίπρας η στιβαρή προσωπικότητα που ψάχνει η αντιπολίτευση;»

«Ο Σαμαράς έχει σκοπό να ρίξει τον Μητσοτάκη»

Αναφερόμενος τέλος στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος και από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε:

«Εγώ σας λέω ότι θα πάει στο 3-4%, τόσο μικρό ποσοστό. Θα το δείτε την ώρα που είναι να ψηφιστούν. Αλλά και πάλι με αυτό θα κάνει τη ζημιά, γιατί δεν χωνεύει τον Μητσοτάκη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα κάνει μεγάλο κακό στη ΝΔ, πιστεύω θα προχωρήσει με την ίδρυση κόμματος, γιατί έτσι είναι στον χαρακτήρα του».

«Έχει βάλει σκοπό να ρίξει τον Μητσοτάκη και ένα σενάριο είναι το εξής: να βγάλει 10-12 βουλευτές και να πει "τους παραχωρώ αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης"» συνέχισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για να καταλήξει λέγοντας:

«Το Κέντρο τις κερδίζει τις εκλογές, ούτε η Δεξιά ούτε η Αριστερά. Οι Σημίτης και Παπανδρέου Κέντρο εξέφραζαν. Θπάρχει μια μεγάλη μερίδα λαού που δεν είναι ούτε στα άκρα δεξιά ούτε στα άκρα αριστερά και μετακινείται ανάλογα με το ποιος θα τους συγκινήσει περισσότερο».