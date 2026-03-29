Α. Δρυμιώτης: Το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει χορηγός της ΝΔ με το «όχι» στη συγκυβέρνηση - Χάνει δυναμική η Καρυστιανού (vid)

Σκληρή κριτική στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να εντάξει στην κεντρική πολιτική απόφαση του Συνεδρίου το «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία άσκησε την Κυριακή το πρωί ο Ανδρέας Δρυμιώτης, εκφράζοντας ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις του για τις επιδόσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στις εκλογές.

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε στο Action24: «Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν ως χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας με την απόφαση που πήραν. Ακόμη κι αν υποθέσουμε την απίθανη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μία μόνο ψήφο, με ποιον θα συγκυβερνήσει; Είναι σαν να λένε στον κόσμο «ψηφίστε ΝΔ, αλλιώς θα πάμε σε ακυβερνησία». Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική τους. Ως υπεύθυνο κόμμα έπρεπε να δηλώσουν ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη, χωρίς να δεσμευθούν προκαταβολικά».

Για τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι, εάν συμμετάσχει στις εκλογές του 2027, «θα συγκεντρώσει 10%-12%». Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, σχολίασε: «Νομίζω ότι αρχίζει να παρουσιάζει συμπτώματα Κασσελάκη. Υπήρχε ένας αρχικός σχεδιασμός, αλλά όσο μιλάει, χάνει δυναμική».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του για τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Δρυμιώτης πρόσθεσε: «Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια και έχει φτάσει στο ενοχλητικό. Έχει τη συμπάθεια λόγω της προσωπικής της απώλειας, αλλά μόλις μπήκε στην πολιτική αρένα πρέπει να κριθεί και πολιτικά. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο στις εκλογές».