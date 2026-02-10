Α. Δρυμιώτης: Η Καρυστιανού είναι νέος Κασσελάκης, όσο μιλάει τόσο χάνει (vid)

Κριτική τόσο στη Μαρία Καρυστιανού όσο και στο ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση των μελών της επιτροπής διεύρυνσης άσκησε το πρωί της Τρίτης ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Δρυμιώτης δήλωσε στο Action 24: «Είναι ο νέος Κασσελάκης. Όσο ανοίγει το στόμα της, τόσο χάνει. Το έχει καταλάβει και η ίδια και έχει ανακοινώσει ότι δεν θα δώσει συνεντεύξεις μέχρι τις εκλογές».

Συμπλήρωσε, μάλιστα: «Ο Κασσελάκης πώς ξεκίνησε; Ξεκίνησε με εκτιμήσεις ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Το ίδιο ισχύει και για την Καρυστιανού. Είναι δυνατόν να ζητά από τον πρωθυπουργό την ατζέντα για τη συνάντηση με τον Ερντογάν και να αποφασίζει πώς θα την κρίνει;»

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ και την ανακοίνωση των ονομάτων της επιτροπής διεύρυνσης, ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε: «Ψάχνουν σε μια λίμνη που δεν έχει ψάρια, στην αριστερή λίμνη, όπου τα ψάρια λιγοστεύουν όσο περνά ο καιρός. Όλες οι εκλογές κερδίζονται από το κέντρο. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να στραφείς προς τα άκρα, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ο λόγος που κυριαρχεί ο Μητσοτάκης είναι επειδή του έχουν αφήσει ελεύθερη αυτή τη δεξαμενή. Όταν υιοθετούνται ακραίες θέσεις, ψαρεύουν στις ακραίες λίμνες. Για μένα, πρόκειται για πολιτική νηπιαγωγείου».

Αναφερόμενος τέλος στον Νίκο Ανδρουλάκη, τόνισε: «Δεν κάνει για ψαράς. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός φαίνεται ότι παίρνει 4%. Το ΠΑΣΟΚ με εντυπωσιάζει: Υιοθετεί αριστερές θέσεις, ενώ η αριστερά δεν έχει δυναμική μετά το 2015».