Α. Δρυμιώτης: Η εικόνα των δημοσκοπήσεων είναι «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι»

Τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων σχολίασε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, με τη φράση «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι», όπου στον παραλληλισμό του η Χιονάτη είναι η Νέα Δημοκρατία και οι επτά νάνοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο πολιτικός αναλυτής, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή οι τάσεις είναι σαφείς. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση στην αντιπολίτευση γιατί είναι τόσο διαφορετικές οι γνώμες τους».

Σε ερώτηση αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης απάντησε «για όνομα του Θεού. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός που απέτυχε και παραδέχθηκε ότι μας φόρτωσε με δισ. χρέους. Εγώ εγώ λέω ότι ο Τσίπρας αν κατέβει θα πάρει 10%-12%».

Αναφορικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε «έχω μείνει "παγωτό" γιατί ψαρεύει μια λίμνη που δεν έχει ψάρια. Έκανε διεύρυνση προς τα Αριστερά που καταρρέει. Η νίκη έρχεται από το κέντρο» ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού εκτίμησε ότι «δεν θα πάρει 19%, ένα κόμμα αποτελείται από τον αρχηγό, τους συνεργάτες του και το πρόγραμμά του».

Τέλος, με αφορμή τα αποτελέσματα 19 δημοσκοπήσεων του Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2023 που έδιναν στη ΝΔ 35,7% κατά μέσο όρο πριν τις εκλογές και το τελικό αποτέλεσμα ήταν 40,8% ενώ στον Τσίπρα έδιναν μέσο όρο 29% και πήρε 21%, ο Ανδρέας Δρυμιώτης σημείωσε ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις και όχι αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι στις δημοσκοπήσεις απαντούν χαλαρά ενώ στην κάλπη γίνεται πιο συντηρητικός»

