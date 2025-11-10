A. Δρυμιώτης για Σαμαρά: Ενδέχεται να πάρει 3% στις πρώτες εκλογές, αλλά όχι στις δεύτερες

«Θεωρώ απολύτως βέβαιο πως ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει με το κόμμα, αλλιώς γιατί να δώσει αυτή τη συνέντευξη;», ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Ο Αντώνης Σαμαράς ενδέχεται να συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από το 3% στις πρώτες εκλογές, αλλά θεωρώ αδύνατο να το ξεπεράσει στις δεύτερες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ανεχθεί νέα αποστασία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δρυμιώτης σε δηλώσεις του στο Action24, ενώ άσκησε δριμύτατη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό.

«Ο Σαμαράς δεν βρήκε ούτε ένα πράγμα σωστό»

«Μίλησε για θεσμική απρέπεια και γκάρισμα αυτός που δεν παρέδωσε την εξουσία στον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό [Τσίπρα]. Ήταν μια αυτοπροβολή που δεν βρήκε τίποτα σωστό. Δεν βρήκε ούτε ένα πράγμα σωστό, και σφαίρες να πετάς τυχαία κάτι θα σκοπεύσεις για όνομα του Θεού», είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, προσθέτοντας: «Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος».

«Βλέπω στο 10-12% τον Τσίπρα»

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Τον βλέπω στο 10-12%. Δεν θα το περάσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πάρει από όλους αυτούς τους σκόρπιους που είναι στα πρόθυρα της διάλυσης. Ακούω σήμερα για τον τσακωμό στη Νέα Αριστερά η αμοιβάδα θα γίνει 2 κομμάτια».