Α. Δρυμιώτης για δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ κέρδισε 2 μονάδες μετά τη ΔΕΘ - Χωρίς αντίπαλο ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στη δημοσκόπηση της Marc, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδων μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και φτάνει στο 31%, στάθηκε ο εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, το κύριο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι «ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο», γεγονός που αποτυπώνεται και στη δυναμική του κυβερνώντος κόμματος.

Υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε «δύο μονάδες», αφήνοντας να εννοηθεί πως η επίδραση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη μόλις ξεκινήσουν να υλοποιούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Ο κ. Δρυμιώτης εκτίμησε πως η άνοδος της ΝΔ δεν οφείλεται σε αυξημένη συμπάθεια προς τον πρωθυπουργό, αλλά στην έλλειψη εναλλακτικής επιλογής για τους πολίτες.

Σχολιάζοντας το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο πολιτικός αναλυτής εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός.

«Δεν είναι πατριωτικό να ζητάς κάτι που θα χάσεις», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι με τα σημερινά δεδομένα «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανέβει το ΠΑΣΟΚ από το 11% στο ποσοστό που απαιτείται για να κερδίσει τις εκλογές».

Ο ίδιος συνέκρινε την κατάσταση με παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας πως «δεν είναι σαν τις εκλογές με τον Δούκα, που υπήρχε δεύτερος γύρος». Κατά τον κ. Δρυμιώτη, «το μόνο κυβερνητικό σχήμα που μπορεί να προκύψει είναι με τη ΝΔ πρώτο κόμμα».

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να πείσει με την παρουσία του στη ΔΕΘ. «Τον παρακολούθησα ολόκληρο, δεν έπεισε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη δημοσκόπηση της Marc, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να κερδίζει 1,7 μονάδες μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και να φτάνει στο 31%, αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, «το ποιοτικό στοιχείο είναι ότι ο Μητσοτάκης παίζει χωρίς αντίπαλο», προσθέτοντας για το κυβερνών κόμμα ότι «κέρδισε 2 μονάδες μόνο από τις υποσχέσεις· φανταστείτε τι θα γίνει όταν αρχίσουν να πέφτουν χρήματα στην κοινωνία».

«Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Δεν βλέπει εναλλακτική λύση· δεν είναι ότι του αρέσει ο Μητσοτάκης» σημείωσε ο εκλογικός αναλυτής.

Αναφερόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη και το αίτημά του για πρόωρες εκλογές, ο κ. Δρυμιώτης σχολίασε: «Δεν είναι πατριωτικό να ζητάς κάτι που θα χάσεις».

Και πρόσθεσε: «Πώς θα πάει από το 11% να κερδίσει τις εκλογές; Δεν αναστρέφεται αυτό, δεν είναι σαν τις εκλογές με τον Δούκα που υπήρχε δεύτερος γύρος». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μόνο κυβερνητικό σχήμα που μπορεί να προκύψει είναι με τη ΝΔ πρώτο κόμμα».

«Ο Ανδρουλάκης δεν έπεισε· τον παρακολούθησα ολόκληρο» κατέληξε ο κ. Δρυμιώτης, με αφορμή την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.