Α. Δρυμιώτης για απουσίες στην κηδεία Σαββόπουλου: Το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας

Την απουσία εκπροσώπων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου σχολίασε με αιχμηρά λόγια ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, «οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν κάθε σκεπτόμενο Έλληνα. Δηλαδή, πλέον το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να σημαίνει - εγώ θα πω - να μην είσαι Έλληνας».

Με έμφαση πρόσθεσε: «Ο Σαββόπουλος τι ήταν; Ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Και πρέπει να το καταλάβουν όσοι τους καθοδηγούν». «Ήταν ένα πλήγμα στον πολιτισμό και τη συλλογική μας συνείδηση», υπογράμμισε.

Κατέληξε δε, διερωτώμενος: «Τι σημαίνει αυτό; Όσοι αριστεροί καλλιτέχνες παίρνουν δημόσια θέση, θα πρέπει όσοι είναι δεξιοί να μην πηγαίνουν στις παραστάσεις τους;»