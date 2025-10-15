Δούρειος Ίππος ή καλός προξενητής ο Νίκος Χριστοδουλάκης;

Όταν ο Νίκος Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος για το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επαναφέρει – με άρθρο στην Καθημερινή και συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε – τη φορολόγηση των πλουσίων ως κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπτυξη, ξυπνούν μνήμες και εγείρονται ερωτήματα.

Μέχρι τώρα, διά στόματος του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε ακουστεί μόνο ότι το ΠΑΣΟΚ θα φορολογήσει τις τράπεζες και τις εταιρείες ενέργειας.

Τώρα, ο πήχης ανεβαίνει. Ο κ. Χριστοδουλάκης - πρόκειται για πρώην υπουργό του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, στενό συνεργάτης του Κώστα Σημίτη και άνθρωπο που φλέρταρε και τον φλέρταρε το σύστημα Τσίπρα πριν και μετά το rebranding - αποκάλυψε ευθέως πού στοχεύει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ:

Λεφτά υπάρχουν και θα τα πάρουμε από τους πλούσιους.

Η πρόταση του απλή και διαυγής. Θα φορολογηθεί ο συνολικός πλούτος — κινητός και ακίνητος — περίπου 20 δισεκατομμυριούχων, 100 πολυεκατομμυριούχων και 67.000 πολιτών που δηλώνουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Με «πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις», είπε, θα προκύψουν έσοδα 500 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως.

Και όλα αυτά, για να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, και μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όταν του επισημάνθηκε ότι πλούσιοι και επενδυτές μπορεί να σηκωθούν να φύγουν απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Και πού να πάνε»;

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το σκεπτικό του: να δεχτούν οι πλούσιοι να πληρώσουν «κάτι λίγα» για να διασφαλίσουν το κεφάλι τους από τα επίχειρα μιας σίγουρης κοινωνικής έκρηξης.

Επικαλέστηκε μάλιστα τον Ρούζβελτ, επιμένοντας ότι ο φόρος θα είναι τόσο χαμηλός, που ούτε θα τους πλήξει ούτε θα τους αποτρέψει από επενδύσεις. Στην ερώτηση του Νίκου Φιλιππίδη αν έχει εκτιμηθεί η ζημιά που θα προκληθεί στο επενδυτικό κλίμα, η απάντηση ήταν αποστομωτική: «Το μελετάμε· δεν κάνουμε και τίποτα άλλο!»

Το σχέδιο που περιέγραψε ο Χριστοδουλάκης — αν δεν το αποκηρύξει η Χαριλάου Τρικούπη - ακούγεται σαν την «πατριωτική εισφορά» που προτείνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Την ανέφερε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση του Economist, λίγο πριν ξεκινήσει τη νέα πορεία του προς το λαό...Είχε αφήσει ασαφές αν θα ήταν εθελοντική ή υποχρεωτική.

Και κάπου εδώ τίθεται το ερώτημα:

Δούρειος Ίππος για το ΠΑΣΟΚ ή καλός προξενητής για μια μελλοντική σύμπλευση Ανδρουλάκη – Τσίπρα ο Νίκος Χριστοδουλάκης;

Και μάλιστα πάνω στο «ευαγγέλιο» του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ;

Μια επιπλέον παρατήρηση σε σχέση με τα λεγόμενα του υπεύθυνου προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Η έχουν «κοστολογημένο και πολύ καλά μελετημένο πρόγραμμα», όπως διαβεβαίωνε και ο ίδιος μετά τη ΔΕΘ ή πετούν πυροτεχνήματα που μπορεί να ξεγελάσουν όσους πίστεψαν κάποτε και τον Γιώργο Σταθάκη, όταν το 2014 υποσχόταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τους ομοίους του, πλούσιους για να ελαφρύνει τους φτωχούς.

Τα επίχειρα τα ζήσαμε.

Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτικές που ενθαρρύνουν την παραγωγή, την επένδυση και την καινοτομία. Όχι από τη ρεβάνς του ψευδοσυνθήματος «να πληρώσουν οι πλούσιοι».

Όσοι σήμερα επαναφέρουν τέτοιες ιδέες ως «οικονομικό σχέδιο», ανακυκλώνουν το ίδιο επικίνδυνο ψέμα που κάποτε οδήγησε στη φορολογική κατακρεούργηση της μεσαίας τάξης.