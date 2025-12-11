Δημοσκόπηση Real Polls: Η ΝΔ προηγείται με 28,5% - Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 16 μονάδες πίσω

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα έρευνα της Real Polls για το protagon.gr. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 28,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιορίζεται στο 12,5%, αποτυπώνοντας υπερδιπλάσιο πλεονέκτημα για το κυβερνών κόμμα.

Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 11,8%, Ελληνική Λύση 8,7%, ΣΥΡΙΖΑ 8,5%, ΚΚΕ 7,8%, Φωνή Λογικής 4,8% και ΜέΡΑ25 4,4%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται χαμηλότερα, με τη ΝΔ στο 23,3% και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 9,4%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,1%.

Στην ίδια δημοσκόπηση εξετάστηκε και η πιθανή εκλογική στήριξη νέων κομμάτων. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει μικρή δυναμική, με 12,6% να δηλώνει «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 9,1% «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, ένα ενδεχόμενο κόμμα του Κώστα Σαμαρά συγκεντρώνει 2,2% για «πολύ πιθανό» και 5,9% για «αρκετά πιθανό».

Η πλειονότητα των πολιτών (60%) αντιλαμβάνεται το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, ενώ μόλις το 23,5% θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.

Τέλος, η δημοσκόπηση εξετάζει σενάρια χωρίς τους σημερινούς αρχηγούς: χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ΝΔ υποχωρεί στο 22%.

Τα ευρήματα της έρευνας της RealPolls διεξήχθη το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου, σε δείγμα 1.765 ατόμων.