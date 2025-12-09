Δημοσκόπηση Prorata: Η κοινή γνώμη γυρνάει την πλάτη σε πιθανό κόμμα Τσίπρα - Θυμός και αδιαφορία

Δυσπιστία και αποδοκιμασία των πολιτών απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνει η πρώτη δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της Ναυτεμπορικής TV μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο θέατρο Παλλάς, όπου προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της δημοσκόπησης, που πραγματοποιήθηκε 5 - 8 Δεκεμβρίου, σε πανελλαδικό δείγμα 800 ατόμων άνω των 17 ετών, σχεδόν ένας στους δύο πολίτες είτε θυμώνει είτε αδιαφορεί για την επιστροφή του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή.

Συγκεκριμένα, το 29% δηλώνει ότι είναι θυμωμένο, το 21% εκφράζει την αδιαφορία του, το 13% λέει ότι το κάνει να ελπίζει, το 12% το αντιμετωπίζει με περιέργεια, το 11% δηλώνει ότι το θλίβει, το 10% το φοβίζει και μόλις ένα 3% εκφράζει θετικά συναισθήματα.

Όσον αφορά την εκλογική δυναμική ενός υποτιθέμενου κόμματος Τσίπρα, μόνο το 22% φαίνεται να το σκέφτεται θετικά, ενώ συντριπτικό 75% το απορρίπτει.

Μάλιστα, το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν ότι ένας νέος φορέας Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης φτάνει μόλις το 31%, με 65% να εκφράζει ξεκάθαρη αμφιβολία ή άρνηση.

Το πολιτικό προφίλ του Τσίπρα δεν πείθει: το 37% τον βλέπει χωρίς σαφές στίγμα, το 35% ως κεντροαριστερό, ενώ μόνο 12% τον χαρακτηρίζει αριστερό.

Σχεδόν 6 στους 10 πολίτες (56%) θεωρούν ότι δεν διαθέτει κανένα πλεονέκτημα. Μόλις μικρά ποσοστά τον βλέπουν ικανό να κατανοεί τις ανησυχίες των πολιτών (16%) ή ακέραιο (13%), ενώ οι χαρακτηρισμοί «συνεπής» (1%), «ειλικρινής» (3%) και «αποτελεσματικός» (4%) φανερώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του.

Ακόμα, η ασυνέπεια (43%), η ανειλικρίνεια (30%), η έλλειψη φρέσκων ιδεών (15%) και η αναποτελεσματικότητα (14%) αναδεικνύονται ως τα κυρίαρχα μειονεκτήματα του Τσίπρα.

Παράλληλα, το 34% θεωρεί ότι νέος φορέας Τσίπρα δεν έχει καμία δυνατότητα να επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό, ενώ άλλο ένα 33% πιστεύει ότι μπορεί να το επηρεάσει μόνο ελάχιστα. Μόλις 20% θεωρεί ότι θα μπορούσε να έχει σημαντική επίδραση και 9% ότι θα μπορούσε να το ανατρέψει πλήρως.