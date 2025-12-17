Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ισχυρό προβάδισμα της ΝΔ με 29,7% και 16,1 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Ισχυρό προβάδισμα συνεχίζει να καταγράφει η Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει ποσοστό 29,7% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που δημοσιεύτηκε σήμερα για λογαριασμό του Action 24.

Συγκεκριμένα, στη μέτρηση που διεξήχθη, η ΝΔ έχει προβάδισμα 16,1 μονάδων σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται «κολλημένο» στο 13,6% και μάλιστα καταγράφει οριακή πτώση ενός δεκάτου της μονάδας.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 11,9%, ενώ τον ακολουθεί με μικρή διαφορά και ποσοστό 10,1% η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε καθοδική τροχιά συνεχίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 4,5%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί το ισχυρό της προβάδισμα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 23,8%, το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 10,9%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 9,5% και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1%.

Ομοίως, και η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει «παγωμένη», καθώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παραμένει η πρώτη επιλογή και προηγείται με 19,4 μονάδες της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Στα πρόσωπα της χρονιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί των Ελλήνων καθώς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας πάνω από τον πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι τρίτος πάνω από τον... Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη για το κλείσιμο των δρόμων από τα αγροτικά μπλόκα: το 8,2% λέει ότι οι αγρότες έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους.

Ωστόσο, το 40,7% χαρακτηρίζει ως δίκαια τα αιτήματα αλλά διαφωνεί με το κλείσιμο δρόμων και το 47,5% λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους και ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους.

Για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας, ένα σημαντικό ποσοστό - το 39,7% - δηλώνει ότι αισιοδοξεί για το 2026, ενώ το 46,5% δηλώνει απαισιοδοξία.

Επίσης, η ακρίβεια και ο πληθωρισμό παραμένουν στο επίκεντρο της ανησυχίας των πολιτών, ενώ ακολουθούν η οικονομία/ανάπτυξη, η διαφθορά και το Κράτος Δικαίου.

Σε ερώτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες εμφανίζονται αρνητικοί. Συγκεκριμένα, για τον Αλέξη Τσίπρα το 65,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, το 75,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

Οσον αφορά την αντιπολίτευση, πάνω από τους μισούς θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν είναι αποτελεσματικό (53,1%).

Υπερδιπλάσια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (29,2%) στις Τάσεις της MRB από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (14,1%) στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κυβερνών κόμμα είναι στο 44% όσον αφορά στην παράσταση νίκης.

Η Ελληνική Λύση είναι στην τρίτη θέση με 11,7%, στην 4η θέση η Πλεύση Ελευθερίας (9,7%) και ακολουθούν ΚΚΕ (8,6%) και ΣΥΡΙΖΑ (7,7%).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός είναι πρώτος με 61,7% στο ερώτημα «ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός» και ακολουθούν Ζωή Κυριάκος Βελόπουλος (57,9%) και Νίκος Ανδρουλάκης (55,9%).

Πρωτιά ΝΔ στην παράσταση νίκης

Η ΝΔ είναι μακράν του δεύτερου ΠΑΣΟΚ (8,1%) πρώτη και στην παράσταση νίκης με 44,8%.

Εκτός όμως από την πρόθεση ψήφου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε αυτές καταγράφεται ότι:

Το 31,8% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού.

Το 15,6% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά.

Το 23,2% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα.

Δείτε αναλυτικά τις Τάσεις: