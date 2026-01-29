Δημοσκόπηση MRB: Πάνω από το 29% η ΝΔ με διαφορά 16 μονάδων από την Πλεύση - Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Σαφές προβάδισμα 16,5 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από την Πλεύση Ελευθερίας που έρχεται δεύτερη, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο στην νέα δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ στην αναγωγή επί του συνόλου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 29,2%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13,2% και στην τρίτη θέση πέφτει το ΠΑΣΟΚ με 12,7%.

To κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και 0,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και ισοβαθμεί με την Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23,2% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με δεύτερη την Ζωή Κωνσταντοπούλου που λαμβάνει 10,7%

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 22,3% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση ισοβαθμούν με 9,7%.

Αναλυτικά, για την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 22,3%, Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ΠΑΣΟΚ 9,7%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ 25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%.

Παράλληλα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 23,2%, ενώ εντύπωση προκαλεί πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καταγράφει ποσοστό 0,5%.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο οι πολίτες να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 20,4% απαντούν σίγουρα, ενώ 74,7% απαντούν αρνητικά.

Σχετικά με την έννοια που εκφράζει περισσότερο τους ερωτηθέντες της δημοσκόπησης, απαντούν σε ποσοστό 18,6% η διασφάλιση σιγουριάς/οικονομική σταθερότητα και αμέσως μετά η ευημερία και η δικαιοσύνη

Το σημαντικότερο πρόβλημα που ιεραρχούν οι ερωτηθέντες είναι η ακρίβεια, αλλά και το ύψος των τιμών των ενοικίων.

Επίσης, στην ερώτηση αν η χώρα είναι θωρακισμένη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες απαντούν αρνητικά. Σε ποσοστό 87,3% πιστευούν ότι δεν είναι θωρακισμένη.

Για τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με το να τεθεί το θέμα των αμβλώσεων σε δημόσια διαβούλευση, το 69,3% των ερωτηθέντων διαφωνούν, ενώ 19,6% συμφωνούν.

Μάλιστα, σε ποσοστό 79,9%, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου των αμβλώσεων, ενώ το 11,2 ζητούν να απαγορευτούν εντελώς.

Σημειώνεται ότι, το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, ενω΄το 32,4% δήλωσε ότι θα το ψήφιζε.

Ταυτόχρονα, το 41,1% δηλώνει ότι θεωρεί ρεαλιστικό να συγκροτηθεί το κόμμα της χωρίς τη συμμετοχή παλιών ή ενεργών πολιτικών