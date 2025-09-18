Δημοσκόπηση MRB: Πάνω από 28% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Όχι» σε κόμμα Τσίπρα το 67,2% των πολιτών

Προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων έχει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στο 13,7%. Στο 12% η Ελληνική Λύση, στο 11% η Πλεύση Ελευθερίας, με το ΚΚΕ να βρίσκεται στην 5η θέση με ποσοστό 8,1%. Στο 5,2% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 4,1% η Φωνή Λογικής, στο 3,7% το ΜέΡΑ 25, στο 3,1% η ΝΙΚΗ 3,1% και 2,1% συγκεντρώνουν το Κίνημα Δημοκρατίας και η Νέα Αριστερά αντίστοιχα, ενώ 5,7% συγκεντρώνουν τα άλλα κόμματα.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά έχουν ως εξής: ΝΔ 21,8%, ΠΑΣΟΚ 10,6%, Ελληνική Λύση 9,3%, Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4%, Φωνή Λογικής 3,2%, ΜέΡΑ 25 2,9% ΝΙΚΗ 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Νέα Αριστερά 1,6%, άλλο κόμμα 4,5%, με την αδιευκρίνιστη ψήφο να βρίσκεται στο 22,4%.

Επίσης, στην αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 60,7% έχει αρνητική άποψη ως προς την αποτελεσματικότητά τους, έναντι 29,3% που βλέπει ότι τα μέτρα θα έχουν θετικό αντίκτυπο.

Σε ποσοστό 54% η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Ακολουθούν η απονομή δικαιοσύνης με 25,1%, η Υγεία με 21,1%, το εισόδημα με 19,5% και το μεταναστευτικό με 14,1%.

Παράλληλα, το 67,2% των πολιτών δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση προς τους ψηφοφόρους για τον Αντώνη Σαμαρά το ποσοστό βρίσκεται στο 80,7%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%, ενώ ακολουθούν κατά σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Νίκος Ανδρουλάκης.