Δημοσκόπηση Pulse

Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζεται στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, την είσοδό τους στη Βουλή εξασφαλίζουν ΜέΡΑ 25 (3,5%), Φωνή Λογικής (3,5%) και ΝΙΚΗ (3%).

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το διψήφιο προβάδισμά της, με ποσοστό 24% έναντι 11,5 του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 8,5%, Ελληνική Λύση με 7,5%, ΚΚΕ 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην έκτη θέση με 6%, ενώ ακολουθούν ΜέΡΑ 25 και Φωνή Λογικής με 3%. Εκτός Βουλής η ΝΙΚΗ με 2,5%.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Σε ό,τι αφορά κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι δύο στους 10 ερωτηθέντες είπαν ότι θα τον ψήφιζαν ή θα το κοίταζαν με ενδιαφέρον, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

Όσον αφορά την παρουσία των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ, θετικότερα κρίθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, συνολικά όλοι οι αρχηγοί είχαν αρνητικό πρόσημο.

Ο καλύτερος εκφραστής της κεντροαριστεράς

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροδεξιάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Κείμενο σε εξέλιξη...