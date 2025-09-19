Δημοσκόπηση MRB (Β' μέρος): Θετικά αξιολογούν οι πολίτες την κυβέρνηση - Ενθαρρυντικά μηνύματα για τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Θετικά αξιολογούν την κυβέρνηση οι πολίτες, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN, με το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοφόρων να βάζει θετικό πρόσημο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN εστιάζει στην επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025, καθώς και στην αξιολόγηση της κυβέρνησης και στην ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Ειδικότερα:

Το 35,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στηρίζει τους πολίτες

Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το 30,9% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ ήταν σύμφωνες με τις δυνατότητες της οικονομίας

Το 25% έχει ευνοϊκή γνώμη για τον Πρωθυπουργός λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους.

Το 22,6% θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Συσπείρωση κομμάτων

Στο μέσον της τετραετίας, η Νέα Δημοκρατία έχει βαθμό συσπείρωσης 68,2%. Την μεγαλύτερη διαρροή, της τάξης του 13,7% έχει προς την αδιευκρίνιστη ψήφο. Ένα 5,9% στρέφεται προς την Ελληνική Λύση, 3,2% προς την Πλεύση, άλλο κόμμα 4,3%, 2,6% προς το ΠΑΣΟΚ και 2,1% προς τη Φωνή Λογικής.

Το ΠΑΣΟΚ το οποίο στην πρόθεση με αναγωγή κινείται στο 13,7% και στην πρόθεση ψήφου στο 10,6%, έχει βαθμό συσπείρωσης 75,6%. «Αιμορραγεί» προς τη ΝΔ καθώς χάνει 11%, προς την αδιευκρίνιστη με 5%, προς τον ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, προς την Ελληνική Λύση με 3,3% και προς το ΚΚΕ με 1%.

Τα οικονομικά των νοικοκυριών το βασικό πολιτικό διακύβευμα

Οι πολίτες αξιολογούν ως βασικότερο πολιτικό διακύβευμα σε ποσοστό 60,2% τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο, σε ποσοστό 35,1% την οικονομία της χώρας, το 35% απαντά θέματα δικαιοσύνης, το 21,4% το κοινωνικό κράτος, τα εθνικά απαντά 21,15% και θέματα θεσμών και δημοκρατίας λέει το 17,3%.

Αξιολογούν θετικά την Αρχή Προστασίας του καταναλωτή και τις δράσεις του υπ. Ανάπτυξης

Το 62,2% αξιολογεί θετικά τις δράσεις του υπ. Ανάπτυξης να εισπράττει εκατομμύρια ευρώ από δικαιούχους επενδύσεων που δεν τις έκαναν, ενώ πήραν τα χρήματα, έναντι 28,1% που δεν είναι ικανοποιημένοι.

Εξάλλου, το 71,1% αξιολογεί θετικά τη δημιουργία Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και ελέγχου της Αγοράς, για να μεταφερθούν σε αυτή το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της αγορές.

Αναποφάσιστοι και νέα κόμματα πρώην πρωθυπουργών

Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης την πιθανή απήχηση νέων κομμάτων που θα δημιουργούνταν από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των αναποφάσιστων, που ανέρχονται σε 15,7% του δείγματος.

Ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 20,2% των αναποφάσιστων.

Ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 8,3% των αναποφάσιστων.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν σημαντική διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των αναποφάσιστων απέναντι σε δύο πρώην ηγέτες της πολιτικής σκηνής, με μεγαλύτερη έλξη προς τον Αλέξη Τσίπρα.