Δημοσκόπηση Interview: Πάνω από 32% η ΝΔ, στο 14,9% το ΠΑΣΟΚ - Μπροστά η Καρυστιανού από τον Τσίπρα

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αυξημένα ποσοστά, κοντά στον στόχο που έχει θέσει για το 2026, στη δημοσκόπηση της Interview που έγινε για λογαριασμό του political.gr.

Ειδικότερα: Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», το 26,4% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, άλλο 9,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,5%.

Από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει αύξηση των ποσοστών της ΝΔ κατά 2,8% σε σχέση με τη δημοσκόπηση της Interview τον Δεκέμβριο, ενώ ενισχυμένα κατά 0,5% είναι και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Από όλα τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι επτά κόμματα βρίσκονται πάνω από το όριο εισόδου στη Βουλή και ένα εντός και εκτός. Επίσης, ότι τα ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν σημαντική διακύμανση, η οποία συνδέεται ευθέως με τη ζωηρή ή μη κοινοβουλευτική παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς και ότι το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη δεν επηρεάστηκε ούτε στο ελάχιστο από τον πρόσφατο θόρυβο μετά την παραδοχή χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον επικεφαλής του.

Τσίπρας - Καρυστιανού αλλάζουν το σκηνικό

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», το 14,5% απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ ΔΑ.

Η επόμενη ερώτηση, η οποία διατυπώθηκε μετά την πρόθεση ψήφου μόνο προς όσους δήλωσαν ότι είναι «πολύ πιθανό» να άλλαζαν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, έχει στόχο να καταδείξει τις πιθανές «δεξαμενές» τού υπό ίδρυση κόμματος. Από τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής ποσοστά: Αναποφάσιστοι 28,5%, άλλο 26,7%, Πλεύση Ελευθερίας 11,3%, ΜέΡΑ25 10,2%, Ελληνική Λύση 6,1%, ΠΑΣΟΚ 4,4%, ΝΔ 3,9%, ΚΚΕ 3,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,9%, Φωνή Λογικής 1,7%, Νίκη 1,1%, Νέα Αριστερά 0,3% και ΣΥΡΙΖΑ 0%. «Ταφόπλακα» για ΣΥΡΙΖΑ ένας πολιτικός φορέας από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα», το 10,1% απαντά πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6% Από ποιες «δεξαμενές» αντλούν ψήφους και ποιες θέσεις θα καταλάμβαναν, αν κατέβαιναν στις εκλογές καθόλου πιθανό και 0,4 ΔΞ/ΔΑ. Η ανάλυση των απαντήσεων όσων θεωρούν «πολύ πιθανό» να αλλάξουν την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος Τσίπρα αποτυπώνει τη διεισδυτικότητα του πρώην πρωθυπουργού στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στους αναποφάσιστους, στην Πλεύση Ελευθερίας και σε άλλα μικρότερα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Αυξημένη η δημοφιλία του πρωθυπουργού

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», η δημοφιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν έχει αντίπαλο, αφού τα ποσοστά εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του είναι τουλάχιστον τριπλάσια σε σχέση με τον επόμενο πολιτικό αρχηγό. Συγκεκριμένα, το 33,4% απαντά «κανέναν», το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5,9% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4,8% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 4,5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 2,9% τον Σωκράτη Φάμελλο, το 2,4% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 2,1% τον Αλέξη Χαρίτση, το 1,4% την Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1,1% τον Δημήτρη Νατσιό.