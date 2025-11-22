Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,1% η ΝΔ μετά τις ενεργειακές συμφωνίες, στο 15,2% το ΠΑΣΟΚ

Σταθερό προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, καταγράφοντας σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Νοεμβρίου της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει στην εκτίμηση ψήφου, 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 15,2%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,2%.

Το ΚΚΕ είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την πτωτική της πορεία, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του Οκτωβρίου, υποχωρώντας στο 7,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5,9%.

Επίσης, η Φωνή Λογικής εμφανίζεται στο 3%, το ΜέΡΑ 25 στο 2,4%, η Νέα Αριστερά στο 1,7% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,8%.

Αξιολόγηση κυβέρνησης και ενεργειακές πρωτοβουλίες

Ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών απόψεων.

Οι πρόσφατες συμφωνίες για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς εκτιμάται ότι ενισχύουν τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 26,7% των πολιτών που δηλώνει ότι επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει στην κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Όχι» σε κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Η πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων από τους Α. Τσίπρα, Α. Σαμαρά και Μ. Καρυστιανού αντιμετωπίζεται από το μεγαλύτερο τμήμα της κοινής γνώμης ως μη ωφέλιμη για το πολιτικό σύστημα.

Η δυνητική ψήφος καταγράφει τις «δεξαμενές» επιρροής:

Για τον Αλέξη Τσίπρα, 8,3% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να τον ψήφιζε και 10,5% αρκετά πιθανό.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 6,3%.

Για την Μαρία Καρυστιανού, 9,5% τη θεωρεί ισχυρή πιθανή επιλογή, με τη συνολική δυνητική ψήφο να φτάνει το 19,5%.

Οι συσχετισμοί στην πρόθεση ψήφου: