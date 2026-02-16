Δημοσκόπηση GPO: Πάνω από το 30% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Ξεφουσκώνουν» Τσίπρας και Καρυστιανού

Πρώτη δύναμη με ποσοστό 30,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 13,2%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 10,9%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του iefimerida.

Στην πέμπτη θέση εντοπίζεται το ΚΚΕ με 9,2%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατατάσσεται έκτος με 5,6%. Κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25 (2,5%), η Φωνή Λογικής (2,3%) και η Νίκη (2,2%) βρίσκονται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή (3%), ενώ το «Άλλο Κόμμα» συγκεντρώνει 8,6%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 24,9%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9,2%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταλαμβάνουν το 16% και το «Άλλο κόμμα» το 7,1%.

Κάτω από το 20% η δυναμική για Τσίπρα και Καρυστιανού

Την ίδια στιγμή, η εκλογική δυναμική των νέων σχηματισμών παραμένει πιο περιορισμένη απ' όσο φαινόταν αρχικά. Η πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται σε 17,3%, ενώ η αντίστοιχη για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι 19,2%, με μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η δυναμική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με 5,8%. Σημειώνεται πως τα εν λόγω ποσοστά αφορούν δυνητικά εκλογικά όρια και όχι την πρόθεση ψήφου.

Τι λένε οι πολίτες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι προτάσεις του πρωθυπουργού εμφανίζουν θετική αποδοχή από την πλειονότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, το 71,4% υποστηρίζει την τροποποίηση του άρθρου 86, το 69,1% τη δυνατότητα των ανώτατων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους, το 64,6% την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 62,4% τη γενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.