Δημοσκόπηση GPO: Από Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, και Ελληνική Λύση οι ψηφοφόροι για το κόμμα Καρυστιανού

Από τα πολιτικά κόμματα Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη και Ελληνική Λύση προέρχονται οι ψηφοφόροι του κόμματος Καρυστιανού, ακολουθούν επίσης πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Αυτό προκύπτει από στοιχείο δημοσκόπησης της GPO για τα Παραπολιτικά FM τον Δεκέμβριο, που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα «Νέα», καταδεικνύοντας πως η τελευταία συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στην οποία διατύπωσε για πρώτη φορά την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα έχει προκαλέσει αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού απαντούν ότι θα ψηφίσουν το 63,4% όσων στηρίζουν Νίκη, το 52,8% όσων στηρίζουν Πλεύση Ελευθερίας, το 36,7% από Ελληνική Λύση, το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 25% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ και το 23,4% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής.

Αντίθετα μικρότερες είναι οι μετακινήσεις όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία (10%) και όσων στηρίζουν ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Συνολικά στη δημοσκόπηση 7,6% των ερωτηθέντων απαντούν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού, 13,2% «αρκετά», 8,8% «λίγο» και 67,3% «καθόλου».