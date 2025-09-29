Δημοσκόπηση Alco

Προβάδισμα σε διψήφιο ποσοστό διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, καταγράφοντας διαφορά 12,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 24%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% σημειώνοντας αύξηση από το 10,7%.

Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 9,3% από 7,9%, ενώ με 7,1% ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας από 7,6% και 9,5%, αντίστοιχα, σύμφωνα με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μειώνονται οι μετακινήσεις προς την Πλεύση Ελευθερίας προς όφελος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% και 3,6% Φωνή Λογικής από 2,7% αντίστοιχα. Στο 2,5% ακολουθεί το ΜέΡΑ25 (από 2,7%), 2,3%το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,6%), 2,1% η Νίκη (από 2,6%) και 1,3% Νέα Αριστερά (από 1,6%).

Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.