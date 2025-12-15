Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ, στο 12% η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ

Άνοδο εμφανίζουν τα ποσοστά της ΝΔ ως προς την πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα για τον Alpha, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει στάσιμο. Κέρδη σημειώνουν η Ελληνική Λύση και, σε μικρότερο βαθμό, το ΚΚΕ, ενώ απώλειες καταγράφουν ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή της Λογικής.

Αναλυτικά:

ΝΔ: 23,6%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

ΚΚΕ: 7,3%

Ελληνική Λύση: 9,5%

Νίκη: 2,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Δεν έχω αποφασίσει: 19%

Στο ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές, το 56% ζητάει πρόωρες μέσα στο 2026, ενώ το 44% λέει στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Για Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός «επαναλαμβάνει τα ίδια».

Το ποσοστό φτάνει το 68%, ενώ το 15% βλέπει «νέα πρόταση» από τον ίδιο.

Αγρότες και ΟΠΕΚΕΠ

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις το 78% λέει πως είναι δικαιολογημένες, ενώ διαφωνεί το 15%. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alco 6 στους 10 ψηφοφόρους της ΝΔ συμφωνεί.

Για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ το 69% θεωρεί ότι δεν θα φέρει αποτελέσματα και δεν θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών.

Η κριτική των πολιτών

Για το αν κατανοεί τις ανάγκες των πολιτών η κυβέρνηση, συμφωνεί το 37% είτε πολύ, είτε αρκετά, είτε λίγο. Το 55% έχει διαφορετική άποψη.

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση, το 42% λέει πως είναι πολύ/αρκετά ή λίγο, ενώ το 56% λέει πως δεν είναι.

Ακρίβεια

Η μείωση της ακρίβειας είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα να απασχολήσει την κυβέρνηση λέει το 54% των ερωτηθέντων.

Ακολουθεί με 17% για την διαφάνεια και 15% οι βελτιώσεις στο σύστημα του ΕΣΥ.

Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ένα 34% λέει πως τα μέτρα θα βοηθήσουν πολύ, αρκετά ή λίγο. Το 61% δεν θα ωφελήσει.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις περισσότερες ελπίδες για καλύτερες ημέρες από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενώ χαμηλά είναι το ποσοστό σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Να σημειωθεί ότι η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε 9 -13 Δεκεμβρίου σε δείγμα 1.000 ατόμων.