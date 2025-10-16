Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για μεταφορά του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΟΣΕ στον νέο ΟΣΕ

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, για τη μεταφορά του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΟΣΕ στον ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος).

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, «κατ' εφαρμογή του υπ' αριθμ. 118/29.08.2025 Πρακτικού της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "ΟΣΕ Α.Ε." και της από 29.08.2025 σχετικής σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α .Ε ." (απορροφώμενης) από την εταιρεία "Ο.Σ.Ε. Α .Ε ." (απορροφώσας), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 5167/2024, η δραστηριότητα διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 (Α' 188), περί μεταβίβασης τροχαίου υλικού, περιέρχεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στην εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5167/2024».

Ειδικότερα, σε διάστημα μίας εβδομάδας (αρχής γενομένης από χθες Τετάρτη 15 Οκτωβρίου) η ΓΑΙΑΟΣΕ θα πρέπει να παραδώσει στη Σιδηρόδρομοι Ελλάδος όλες τις συμβάσεις μίσθωσης τροχαίου υλικού και τα αντίστοιχα παραρτήματα ή λίστες των συμβάσεων με το μισθωμένο τροχαίο υλικό, υπέχοντας η παράδοση αυτή θέση πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής του μισθωμένου τροχαίου υλικού.

Μετά την παράδοση - παραλαβή του τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε θα ολοκληρώσει εντός έξι μηνών την καταγραφή του τροχαίου υλικού.

Η εταιρεία Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, αναλαμβάνει την υποχρέωση τεχνικής αξιολόγησης μισθωμένου και μη μισθωμένου σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Συγκεκριμένα, η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, εκτίμηση και έλεγχο του συνόλου του τροχαίου υλικού -μισθωμένου και μη μισθωμένου και σύνταξη Αναφοράς Τεχνικού Ελέγχου- Due Diligence για κάθε μονάδα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ενδελεχή έλεγχο, όπως:

α. Εκτίμηση της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης και του βαθμού συντήρησης κάθε μονάδας.

β. Συνολικό τεχνικό έλεγχο του τροχαίου υλικού, που θα περιλαμβάνει:

i. Τεχνική εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης εκάστης μονάδας τροχαίου υλικού.

ii. Υπολογισμό της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του τροχαίου υλικού σε έτη αποδοτικής υπηρεσίας (άνευ ανακατασκευής).

iii. Συστάσεις επί των βέλτιστων διαθέσιμων μηχανισμών για τη διασφάλιση των συνθηκών διατήρησης/βελτίωσης της επιχειρησιακής κατάστασης και διάρκειας καθώς και συντήρησης του τροχαίου υλικού.

iv) Έλεγχο ανταπόκρισης του τροχαίου υλικού στις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

γ. Περιγραφή και τεκμηρίωση της πραγματικής τρέχουσας κατάστασης του τροχαίου υλικού στις φόρμες παράδοσης/αποδοχής.

Η διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης οφείλει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα μηνών από την ανάθεση αυτής.

Τέλος, όπως αναγράφεται, η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ως διαχειρίστριας σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και στις οικείες συμβάσεις στις οποίες έχει συμβληθεί υπό αυτήν την ιδιότητα, εξαιρουμένων των συμβάσεων νομικών ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται για τις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.