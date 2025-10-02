Δήμος Αθηναίων: Απευθείας αναθέσεις καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων

Με δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε και στο Facebook, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων θέτει ερωτήματα προς τη διοίκηση σχετικά με τις προσλήψεις «ειδικών συμβούλων» μέσω απευθείας ανάθεσης έργων χωρίς να προηγηθεί κάποιος διαγωνισμός.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου των εργαζομένων

«Το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος έχει δεχθεί επανειλημμένως καταγγελίες για μια σειρά απευθείας αναθέσεων, παντός είδους και επί παντός επιστητού. Είμαστε ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να καταθέσουμε μια σειρά ερωτημάτων για τα θέματα αυτά, τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα τόσο σε οικονομικό όσο και διοικητικό επίπεδο.

Εκκρεμεί μια απάντηση για την ειδική σύμβουλο, με αμοιβή 37.000 ευρώ ανά εξάμηνο (74.000 τον χρόνο) και αντικείμενο σύμβασης τις εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ κτλ, η οποία φέρεται να έχει οριστεί ως υπεύθυνη(!!) του Καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Τελικά οι πολίτες πληρώνουν διοργανώτρια εκδηλώσεων ή «κυνοκόμο»;

Ισχύει ότι υποψήφιος Βουλευτής του ...«ΚΟΜΜΑΤΟΣ» πήρε απευθείας ανάθεση 21.250 € για «παροχή υπηρεσιών»; Αν ναι, ποιά ακριβώς υπηρεσία παρέχει στον Δήμο Αθηναίων;

Ισχύει ότι υπάρχει κάποιος κύριος που εκτελεί χρέη «πορτιέρη» στη δομή αδέσποτων ζώων, ενώ έχει πάρει με απευθείας ανάθεση 15.000 € για εφτά (7) μήνες, με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών οικονομολόγου για τα αδέσποτα»; Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος δηλώνει Σύμβουλος Δημάρχου σε πολίτες και υπαλλήλους; Τελικά τί ακριβώς είναι; Σύμβουλος Δημάρχου, «πορτιέρης» στο κυνοκομείο ή καθηγητής οικονομικών «στα σκυλιά»;

Τέλη Αυγούστου και ενώ ολοκληρωνόταν η διαβούλευση για τον νέο Οργανισμό, δόθηκαν με απευθείας ανάθεση 20.000 € σε εταιρεία για «τη διαμόρφωσή του»… Αν όμως πιστέψουμε τον Γενικό Γραμματέα, ο Οργανισμός ήταν ήδη έτοιμος εδώ και ένα χρόνο. Αλήθεια ή ψέματα; Συνηθισμένοι είμαστε. Ποια παρέμβαση θα κάνει λοιπόν η εταιρεία; Θα πάρει 20.000 για να διαβάσει τα σχόλια στη διαβούλευση; Πόσους οργανισμούς έχει κάνει στο παρελθόν; Είχε άραγε ξανακούσει τι σημαίνει «Οργανισμός»; Φήμες που θέλουν την «εταιρεία» να έχει διάφορες σχέσεις, ο Σύλλογος ούτε τις υιοθετεί, ούτε τις απορρίπτει.

Αληθεύει ότι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε από ηθοποιούς (δεν θεωρούμε ως σύνδεση ότι στέλεχος της Δημοτικής Αρχής συμμετέχει ενεργά σε θεατρικές ομάδες), έλαβε 450 ευρώ/ώρα για να «κάνει μαθήματα» σε υπαλλήλους, για το πώς θα συμπεριφέρονται σε πολίτες τρίτης ηλικίας; Άραγε, σκηνοθέτη είχε στο μάθημα;

Τελικά ο Δήμος όντως πλήρωσε με απευθείας ανάθεση 7.000 ευρώ για 5 μήνες σε έτερη «ειδική σύμβουλο» για «καλλωπισμό ζώων»; Τι περιλαμβάνει ο καλλωπισμός; Νύχια, μαλλιά και ενυδατική;

Ισχύει ότι υπάρχει απευθείας ανάθεση, των 15.000 € για ένα (1) μήνα, με αντικείμενο την προβολή, επικοινωνία κτλ στα αδέσποτα του Δήμου;

Ισχύει όμως ότι υπάρχει και δεύτερη απευθείας ανάθεση, των 12.500 € για πέντε (5) μήνες, με αντικείμενο πάλι την προβολή, επικοινωνία κτλ στα αδέσποτα του Δήμου; Πόση προβολή πια στα κακόμοιρα τα ζωάκια; Σε λίγο θα μάθουν τον Αζόρ και στις Βρυξέλλες.

Αληθεύει ότι έχει δοθεί απευθείας ανάθεση με 25.000 € σε ανιψιά στελέχους του Δήμου, που ταυτόχρονα αποτελεί και στέλεχος του... «κόμματος»;

Iσχύει ότι δόθηκαν με απευθείας ανάθεση 14.300 € για να μπουν «πινακίδες σήμανσης» στο Σεράφειο; Προφανώς για να μην χαθούν οι επισκέπτες;

Γνωρίζει κανείς μια απευθείας ανάθεση των 7.000 € σε γαλλική εταιρεία (ω λα λα!!) για να «βρει κατάλληλους υποψήφιους και να τους προσκαλέσει» σε κάποια δράση;

Είναι ταυτόχρονα αλήθεια ότι με απευθείας ανάθεση 8.000 €, μια κυρία από την Ισπανία (ολέ ολέ!!) ανέλαβε να αξιολογήσει τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων τους οποίους θα έβρισκε η παραπάνω γαλλική εταιρεία; Εισάγουμε «κυνηγούς ταλέντων» από τη «Δύση»;

Αναμένοντας απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, ο Σύλλογος σημειώνει ότι την ίδια ώρα που οι φερόμενες απευθείας αναθέσεις ανέρχονται σε αστρονομικά ποσά, η Δημοτική Αρχή αρνείται να δαπανήσει έστω και ένα ευρώ για να φτιαχτεί ο κλιματισμός στο κτήριο της Πατησίων. Έτσι το «πράσινο υπερσύγχρονο κτήριο» θα συνεχίσει να μετατρέπεται σε «θερμοκήπιο» το καλοκαίρι και σε «ιγκλού» τον χειμώνα.

Παράλληλα και ενώ παρατηρούμε μια εξαιρετική έφεση στο να εξασφαλίζονται χρήματα για συμβούλους, παρασυμβούλους, ηθοποιούς, δικηγόρους κτλ, η δική μας ενημέρωση είναι ότι ο Δήμος έχει «οικονομικά ζητήματα» και έτσι «εξορθολογίζονται» και οι υπερωρίες των υπαλλήλων «κομματάκι-κομματάκι» (η γνωστή «σαλαμοποίηση»)…

ΥΓ: Ας πει επιτέλους κάποιος στον Γενικό Γραμματέα ότι το πρόβλημα της μη ύπαρξης σαπουνιού στις τουαλέτες (εδώ και 2 μήνες), δεν λύνεται με το να μπαίνει συνεχώς νερό στα δοχεία του υγρού σαπουνιού. Μπορεί στην Κανά της Γαλιλαίας το νερό να έγινε κρασί, στην Αθήνα όμως το νερό δεν θα γίνει ποτέ σαπούνι όσο και να προσπαθούν κάποιοι…

Αν πάντως ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει χρήματα να αγοράσει ούτε σαπούνι, ας μας ενημερώσουν και ο Σύλλογος θα αγοράσει (όχι με απευθείας ανάθεση) και θα δωρίσει τις απαραίτητες ποσότητες σαπουνιού στον Δήμο».

