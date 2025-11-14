Δικαιώνεται ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα - Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα

Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που υπέβαλε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, που στρεφόταν κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media, σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προβλέπει:

άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου

απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

την απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.