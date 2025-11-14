Δικαιώνεται ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα - Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα
Δικαιώνεται ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για το βιβλίο Τσίπρα - Αποσύρονται άμεσα τα αποσπάσματα

14/11/2025 • 11:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δεκτή έγινε η αίτηση προσωρινής διαταγής που υπέβαλε ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, που στρεφόταν κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media, σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». 

Ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών εξέδωσε προσωρινή διαταγή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προβλέπει:

  • άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου
  • απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και
  • την απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορίας και εκμετάλλευσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

