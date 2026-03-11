Γ. Μεϊμάρογλου

Η απόφαση για τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης στην οποία απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης ήταν υποχρεωτική μετά την παγιοποίηση, για πολλούς μήνες, της δημοσκοπικής του εικόνας σε σταθερά χαμηλά, για τις απαιτήσεις των καιρών, επίπεδα.

Επανέρχεται δηλαδή στο προσκήνιο, με την πολιτική της διεύρυνσης, ο ιδρυτικός στόχος του Κινήματος Αλλαγής για τη δημιουργία μιας ευρείας και ισχυρής δημοκρατικής παράταξης, στόχος που εγκαταλείφτηκε σταδιακά στην πορεία.

Η επιστροφή του brand «ΠΑΣΟΚ» στον τίτλο του κόμματος συνοδεύτηκε δυστυχώς από μια φοβική περιχαράκωση σε όρια απαγορευτικά στενά για ένα κόμμα με προοπτική εξουσίας.

Το στοίχημα της διεύρυνσης είναι διπλό. Το πρώτο διακύβευμα αφορά τη συσπείρωση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος της κοινωνίας γύρω από την εναλλακτική σοσιαλδημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Και πιο συγκεκριμένα αφορά την επανενεργοποίηση των πολιτών που αποστασιοποιήθηκαν στη διάρκεια της κρίσης αλλά και μετά από αυτήν από την κάλπη της δημοκρατικής παράταξης. Ένα μεγάλο μέρος απομακρύνθηκε από τα πολιτικά δρώμενα λόγω έλλειψης κινήτρου ένα άλλο για να στραφεί σε άλλες κάλπες για διαφορετικούς λόγους.

Κάποιοι γιατί μοιράστηκαν τις αυταπάτες μιας ανερμάτιστης Αριστεράς και κάποιοι άλλοι γιατί πείστηκαν ότι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορούσε να υλοποιήσει καλύτερα τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που χρειαζόταν επειγόντως η χώρα.

Το δεύτερο διακύβευμα αφορά στο χτίσιμο της αξιοπιστίας της παράταξης μέσα από την κοινωνικοπολιτική σύνθεση της διεύρυνσης. Η αξιοπιστία αναφέρεται τόσο στο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο που καλείται να υπηρετήσει η διευρυμένη δημοκρατική παράταξη όσο και στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και τα οποία συμβολίζουν με το ήθος και τη στάση τους τα όρια της διεύρυνσης.

Άλλωστε, η επιτυχία του εγχειρήματος δεν εξαρτάται κυρίως από τη δουλειά της «κεντρικής επιτροπής διεύρυνσης» αλλά από την αποτελεσματικότητα της δουλείας που - πρέπει να - γίνεται σε όλη τη χώρα. Κι αυτό είναι που δίνει στα πρόσωπα που επιλέγονται και ανακοινώνονται κεντρικά μια ακόμα μεγαλύτερη συμβολική αξία γιατί χρησιμοποιούνται πανελλαδικά και ως παραδείγματα αξιοπιστίας.

Στα ονόματα που ανακοινώθηκαν στις δύο λίστες που είδαν μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι με προηγούμενη διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και στον ευρύτερο προοδευτικό κεντρώο και κεντροαριστερό χώρο που προσκαλείται να συμμετάσχει στη δημοκρατική συσπείρωση.

Από την άποψη αυτή η δουλειά της επιτροπής διεύρυνσης κρίνεται θετική. Η αποδοχή της πρόσκλησης από προσωπικότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών κινημάτων, του επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου αποτελεί αναμφίβολη επιτυχία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιδιωκόμενη ευρύτερη πανελλαδική συσπείρωση.

Ωστόσο, όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο ή ανάλογο εγχείρημα, υπάρχει ο κίνδυνος αξιοποίησης της διεύρυνσης και από τους λεγόμενους γυρολόγους της πολιτικής που βλέπουν στο εγχείρημα ένα ακόμα παράθυρο ευκαιρίας για τη συνέχιση της προσωπικής τους διαδρομής σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα.

Οι «προσωπικότητες» αυτές κάθε άλλο παρά τιμούν και προσδίδουν προστιθέμενη αξία - το αντίθετο - στη δημοκρατική παράταξη με την ως τώρα στάση τους σε ζητήματα πολιτικής ηθικής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημόσια ανάρτησή της η Άννα Διαμαντοπούλου: «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα»

Η ενδεχόμενη συμμετοχή στη διεύρυνση καιροσκόπων κυνηγών βουλευτικών εδρών απειλεί να καταστρέψει την αξιοπιστία του εγχειρήματος στο πιο ευαίσθητο για την κοινωνία σημείο του, την αξιοπιστία. Ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ενεργοποιηθεί αν υποπτευθεί ότι η διεύρυνση στην οποία καλείται να πάρει μέρος είναι «μία από τα ίδια».

Στην περίπτωση αυτή θα απαξιωθεί τόσο η συλλογική προσπάθεια όσο και η συμμετοχή στο εγχείρημα αξιόλογων ανθρώπων που αποδέχθηκαν την πρόταση. Κυρίως όμως θα πέσει στο κενό ο στόχος της συγκρότησης μιας ευρείας και αξιόμαχης δημοκρατικής παράταξης που διεκδικεί με αξιώσεις να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στο τέλος αυτού του μήνα διεξάγεται το - προεκλογικό ουσιαστικά - συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η συμμετοχή σε αυτό των ανθρώπων που αποφάσισαν να πυκνώσουν τις τάξεις της δημοκρατικής παράταξης είναι αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η αξιοπρεπής εκπροσώπησή τους στις εργασίες του Συνεδρίου.

Το στοίχημα της συσπείρωσης και της αξιοπιστίας της διεύρυνσης πρέπει να κερδηθεί και στο συνέδριο δημιουργώντας συνθήκες ενότητας κι ελπίδας σε παλιούς και νέους συνέδρους. Θα είναι μια καλή ευκαιρία για τη δυναμική επανεκκίνηση της δημοκρατικής παράταξης ένα περίπου χρόνο πριν από τις κρίσιμη για τη χώρα εκλογική αναμέτρηση.