Διαγραφή Παρασκευαΐδη: Το ΠΑΣΟΚ μένει με 32 βουλευτές - Στους 27 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αριθμός ρεκόρ

Μετά τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών φτάνει πλέον τους 27 - ένα ρεκόρ στην κοινοβουλευτική ιστορία.

Στην άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει με 32 βουλευτές, αναδεικνύοντας τη σημαντική αύξηση των ανεξάρτητων στην τρέχουσα σύνθεση της Βουλής.

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη διαγραφή του βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, έπειτα από τις δηλώσεις του ότι θα ήταν ανοικτός σε συνεργασίες ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ανέφερε:

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Π. Παρασκευαΐδης: Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα να συνεργαστούμε ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της μετεκλογικής συνεργασίας «με όλους, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα», προκειμένου - όπως υποστηρίζει - να αποτραπεί το ενδεχόμενο ακυβερνησίας, προκαλώντας νέο γύρο εσωτερικής αναστάτωσης στη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες μόλις ώρες μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, κατά την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, όρισε τη Νέα Δημοκρατία ως τον βασικό πολιτικό αντίπαλο στις εκλογές, αποκλείοντας εμμέσως κάθε σενάριο μετεκλογικής σύμπραξης.

Σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή αυτή, ο κ. Παρασκευαΐδης διατύπωσε δημόσια διαφορετική θέση.

Μιλώντας στο Κανάλι της Βουλής, στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση», υπογράμμισε αρχικά ότι «αν κινδυνεύει η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε ακόμη και με τον διάβολο. Δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια. Δεν θα αποκλείσουμε κανέναν», προσθέτοντας πως απαιτούνται αποφάσεις που να εξαντλούν κάθε δυνατότητα συνεργασιών στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Σε επόμενη ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αποφευχθεί πολιτικό αδιέξοδο, επανήλθε σε ακόμη πιο απόλυτους τόνους: «Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Κάντε κλικ στην φωτογραφία για να δείτε το βίντεο