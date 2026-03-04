Διαφοροποιήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο Ματζουράνης και Ραγκούσης

Ματζουράνης και Ραγκούσης διαφοροποιούνται από τις τοποθετήσεις άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και τάσσονται υπέρ της αποστολής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Αυτό προκύπτει από κοινή δήλωση των δύο στελεχών της Κουμουνδρούρου στην οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη συνδρομής στη Μεγαλόνησο.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έχει ταχθεί υπέρ της υποστήριξης της Κύπρου, πρόθεση που σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε και στον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.

Αναλυτικά η δήλωσή τους:

«Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών - καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς - που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού.

Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική.

Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού.

Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν ''κείται μακράν''».