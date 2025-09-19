Κυρ. Μητσοτάκης

Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κινητοποιούν την διεθνή κοινότητα και την πορεία του ρωσο-ουκρανικού πολέμου να διαψεύδει τις προσδοκίες του Αυγούστου για σύντομη λήξη του, διεξάγεται την ερχόμενη εβδομάδα η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Δευτέρας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μετάσχει στις εργασίες της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ, ενώ θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Στην ατζέντα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται σειρά επαφών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, που προγραμματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Το τετ α τετ των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί σε μια κομβική, για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στιγμή. Η κυβέρνηση διαμηνύει σε κάθε τόνο ότι επιθυμεί να διατηρήσει το θετικό κλίμα, βάζοντας στο επίκεντρο την συνέχιση του διαλόγου. «Ο διάλογος είναι συνειδητή επιλογή χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε» ήταν το στίγμα που έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Mega. Η κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι «επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με τις ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις ειδήσεις από την Chevron και τα εξοπλιστικά, η Ελλάδα έχει ενισχυθεί όσο ποτέ», για να απαντήσει στην κριτική, που δέχεται ακόμη και από το εσωτερικό του κόμματος, η κυβέρνηση.

«Επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στον διάλογο, δεν έχουμε αυταπάτη ό,τι συμφωνούμε σε όλα με την Τουρκία και έχουμε μια διαφορά. Με βάση τις αρχές αυτές θα προσέλθουμε στη συνάντηση της Νέας Υόρκης» ήταν το περίγραμμα των προθέσεων του κ. Μητσοτάκη ενόψει της συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Η πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE, με την Ελλάδα να έχει διαμηνύσει σαφώς ότι η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας θα πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης και ως εκ τούτου δε νοείται να μετέχει ένα κράτος που απειλεί μία ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο, αλλά και η εμπλοκή που υπάρχει στο θέμα του καλωδίου, αποτελούν τα δύο “καυτά” νέα ζητήματα, που προστίθενται στον κατάλογο της ελληνοτουρκικής ατζέντας.

Το στίγμα των προθέσεών του είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, δηλώνοντας ότι «μπορούμε να μάθουμε να ζούμε και με τις διαφορές μας [...] Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει μονίμως το θερμόμετρο να είναι στο κόκκινο κι ότι πρέπει να είμαστε μονίμως σε ένα περιβάλλον διαρκούς έντασης». Η πάγια θέση της Ελλάδας ότι δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας, παραμένει η σταθερά στις επαφές Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι «η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά, ταυτόχρονα όμως το τελευταίο εξάμηνο, ολοκλήρωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό [...] προχώρησε τα πρώτα βήματα στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων ασκώντας όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία επί ελληνικών νησιών. Ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού της Chevron».

Ανάλογο στίγμα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, σε μια συνεδρίαση με την οποία ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένας κύκλος στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, που θέτει τις βάσεις για τις κυβερνητικές προτεραιότητες τους επόμενους μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, έθεσε ως προτεραιότητα το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των συνόρων και αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και την συνέχιση του εξοπλιστικού προγράμματος, με την προσθήκη και 4ης Belh@rra.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα των προθέσεών του για τις κυβερνητικές προτεραιότητες, μιλώντας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι η ΝΔ είναι «το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατομμύρια πολίτες, στηρίζουμε οικογένεια, νέους, περιφέρεια», ενώ επέμεινε -απευθυνόμενος και στην αντιπολίτευσης- στην τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, επιμένοντας στη θέση του ότι η χώρα πρέπει να μάθει να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. “Να υπερασπιστούμε με θάρρος της επιλογές μας”, ήταν το μήνυμά του προς τους βουλευτές, τους οποίους ουσιαστικά κάλεσε να επικοινωνήσουν τις παρεμβάσεις που γίνονται και τα οφέλη για τους πολίτες.

«Έχουμε πάρα πολλά κόμματα, αλλά καμιά ουσιαστική αντιπρόταση», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «κάποιος πρότεινε πατριωτικό φόρο, εμείς κάναμε πατριωτικές φοροαπαλλαγές [...] κάποιος έβαφε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο» ήταν η αποστροφή του για τους κυρίους Τσίπρα και Ανδρουλάκη, χωρίς να τους κατονομάσει. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έδωσε “οδηγίες” προς τους βουλευτές για συστηματική δουλειά με ταυτόχρονο άνοιγμα στις περιφέρειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε συνέδριο για την άνοιξη του 2026 κι έδωσε τον “οδικό χάρτη” για τις κινήσεις εκείνες, με τις οποίες θα προσεγγίσει και πάλι τους πολίτες, με αρχή των προσυνεδριακών διαδικασιών τον Νοέμβριο.

«Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες» ήταν το ιδεολογικό στίγμα που πρόταξε, καλώντας, μάλιστα τα στελέχη του να είναι έτοιμα «για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις οι οποίες αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει σήμερα η πατρίδα μας. Ναι, θα δούμε πάλι έξαρση του λαϊκισμού, θα δούμε περισσότερα fake news, θα δούμε σενάρια συνομωσίας».