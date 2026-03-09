Το δεύτερο κύμα διεύρυνσης προκαλεί νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ: Αντιδράσεις για τον Θ. Πελεγρίνη

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, διαφώνησε δημόσια με την επιλογή του Πελεγρίνη για τις λίστες διεύρυνσης του κόμματος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μεϊμάρογλου τόνισε κατηγορηματικά: «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ».

Όπως επισημαίνει, ο κ. Πελεγρίνης είχε δηλώσει ότι δεν θα εφαρμόσει τον νόμο Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Γ. Μεϊμάρογλου είχε υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Διαμαντοπούλου στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μεϊμάρογλου

Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία - που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές - δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη σημερινή ανακοίνωση της συμπλήρωσης της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται και το όνομα : Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας».